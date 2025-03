Perícia vai determinar de qual arma partiu o disparo que matou ciclista em São Paulo

As duas armas apreendidas com os homens, de 20 e 27 anos, suspeitos de envolvimento no latrocínio do ciclista Vitor Medrado, foram encaminhadas à perícia para determinar de qual delas saiu o disparo que matou a vítima.

Segundo o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, esse é o próximo passo para resolver por completo o crime. “Foi apreendida uma arma com o primeiro suspeito em 8 de março. Hoje, o segundo envolvido foi preso em casa com outra arma”, detalhou durante coletiva de imprensa na sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), nesta quarta-feira (19). “Agora, vamos confrontar os fragmentos do projétil apreendidos no dia do latrocínio para determinar de qual das duas saiu o disparo.”

Vitor Medrado pedalava nas imediações de um parque no Itaim Bibi, na zona oeste, em 13 de fevereiro, quando foi abordado pelos dois criminosos que estavam em uma moto. O garupa atirou na vítima, pegou o celular e fugiu. No mesmo dia, ambos tentaram assaltar um motociclista na mesma região. As duas ações foram flagradas por câmeras de segurança.

Investigações

As equipes da Polícia Civil imediatamente iniciaram um trabalho para identificar os envolvidos nos crimes. Eles analisaram câmeras de segurança de todo o percurso realizado pela dupla. O destino final da moto foi na comunidade de Paraisópolis, zona sul.

Pelas caraterísticas físicas dos suspeitos, os policiais cruzaram dados com sistemas de inteligência e conseguiram identificar os dois. Posteriormente, a Justiça expediu o mandado de prisão.

Antes mesmo de deflagrarem uma operação para prender os envolvidos, um deles foi detido pela Polícia Militar logo após praticar um roubo no Brooklyn, em 8 de março. Com o suspeito, foi apreendido uma arma com a numeração raspada. Os investigadores decidiram não divulgar que ele também era procurado pelo latrocínio para que o outro não tentasse fugir.

Na manhã de hoje, o segundo envolvido foi acordado por uma equipe da Polícia Civil em casa, na região de Paraisópolis. Os agentes também encontraram uma arma no local.

Outra prisão importante para a elucidação do caso foi a da mulher conhecida como “mainha do crime”, que aconteceu menos de uma semana depois do latrocínio contra o ciclista. A suspeita atuava não só como líder de uma quadrilha especializada em roubos e furtos, como também fornecia equipamentos para que esses crimes fossem cometidos.

“Ela era uma peça importante na estrutura do crime porque alugava moto, capacete, bag, armas, além de placas falsas para dificultar a localização e identificação dos veículos. Infelizmente, essas placas estão facilitando demais crimes deste tipo porque são retiradas e colocadas muito facilmente”, explicou o delegado Ronaldo Sayeg, diretor do Deic.

Ações contra o esquema de roubos e furtos de celulares

Ainda durante a coletiva, o secretário da Segurança Pública ressaltou a importância de realizar ações contra o esquema de roubos e furtos de celulares. “Recentemente, realizamos a terceira fase da Operação Big Mobile e apreendemos mais de 25 mil celulares. Antes dessa, foram 10.520 aparelhos apreendidos. Digo isso para mostrar que estamos atuando contra toda a extensão da logística do crime”, disse.

A prisão desses dois suspeitos envolvidos na morte do ciclista, segundo Derrite, mostra também o empenho da polícia para prender criminosos, diminuir os índices criminais e proteger a população.

“Infelizmente, às vezes, prendemos uma, duas, até dez vezes o mesmo criminoso, ele passa um tempo no presídio, mas depois volta para as ruas e comete esses delitos de novo. Precisamos lutar para mudar a legislação brasileira, isso não pode ficar assim”, completou.

A mulher que atuava como líder da quadrilha, além de um dos envolvidos na morte de Vitor, tinham passagens criminais por porte de arma de fogo, tráfico de drogas, roubo e receptação.