Perfis de Kamala e Trump nas redes sociais refletem vibes esperançosa e raivosa de eleição indefinida

De porta em porta, curtida em curtida e comentário a comentário se vence uma eleição. Pelo menos é o que acredita a campanha da atual vice e candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris. Nesta terça-feira (5), dia oficial da disputa, a equipe afirma ter tocado em mais de 100 mil portas somente no estado da Pensilvânia.

O trabalho de formiguinha democrata é notável: apenas no feed do Instagram, a equipe de Kamala publicou 39 conteúdos -entre fotografias, vídeos e artes informativas- entre a véspera e o dia da eleição. Do outro lado, o candidato republicano, Donald Trump, parece não se apoiar tanto na rede: foram 16 as publicações feitas no mesmo período.

O que chama a atenção na rede de Kamala é a onda azul de chamamento público. “Vote”, “nos ajude”, “faça sua voz ser ouvida”, “tragamos a vitória para casa”. Os apelos democratas miram duas principais vias: convencer diretamente a população a votar, e engajar os apoiadores em movimentações online e físicas.

A preocupação com os estados-pêndulo é evidente. No derradeiro dia de campanha, Carolina do Norte, Geórgia, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin -cinco das sete regiões decisivas- foram citadas pela campanha democrata nas redes.

As últimas pesquisas mostram um empate persistente entre os candidatos inclusive nesses estados –daí por que a preocupação real se reflete no virtual.

No outro lado da moeda, Trump não se faz tão presente para os mais de 27 milhões de seguidores no Instagram –Kamala tem pouco mais de 19 milhões. Os conteúdos do republicano parecem criar um clima misto entre nostalgia e inconformidade.

As lembranças da minada prosperidade econômica de seu último mandato e as promessas para um segundo possível mandato buscam inflamar o eleitorado. Ao final de quase todos seus escritos, a campanha repete: “GET OUT AND VOTE”, assim, em letras maiúsculas (“saia e vote”).

Sem se esquecer da necessidade de bater na tecla dos apoios que recebem, ambos os candidatos também usam seu espaço para tentar enfraquecer o oponente e suas supostas políticas econômicas e sociais.

O cenário não é exclusivo do Instagram. No X (antigo Twitter), a diferença também é presente: Kamala fez ao menos 47 publicações, contra 24 de Trump. Essa disparidade, no entanto, tem outro fator relevante. O republicano tem sua própria rede social, a Truth Social, onde é apoiado fielmente por seus seguidores e pode publicar sem medo de moderações ou suspensões.

Na rede social do bilionário Elon Musk -um dos maiores doadores da campanha republicana e com quem Trump mantém uma relação de parceria pública-, a diferença de número de seguidores é ainda maior: mais de 92 milhões de Trump, ante 21,3 milhões de Kamala.

A narrativa construída, tanto no Instagram, quanto no X e na Truth Social, reforça as vibes que cada candidato busca transmitir. Kamala aparece sempre sorrindo; ela é a candidata da esperança, do respeito e da moderação. Trump, na contramão, relembra seu atentado a tiros e geralmente se mostra sério; ele é o candidato do inconformismo, da mudança radical e do conservadorismo salvacionista.

