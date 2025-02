Perfect Player: ATP lança fantasy game no Rio Open

Entre tantas novidades na edição 2025 do Rio Open, uma em especial tem tudo para bombar entre os fãs do tênis e do universo digital. É o Perfect Player, o novo fantasy game da ATP, que está sendo lançado justamente no maior torneio de tênis da América do Sul.

“A gente está trazendo, juntamente com a ATP, o Perfect Player, um fantasy game para a molecada – e também para quem é fã de tênis – testar seus conhecimentos. É um jogo interessante e, acompanhando a demanda pelo tênis no país, vamos ver se os fãs têm mesmo todo esse conhecimento que dizem que têm”, brincou Lui Carvalho, diretor do Rio Open.

O jogo é 100% gratuito e o objetivo é montar o jogador perfeito a cada rodada do Rio Open. O usuário escolhe o tenista de melhor desempenho em oito estatísticas essenciais do tênis:

Aces

Aproveitamento de primeiro saque

Pontos vencidos com primeiro saque

Pontos vencidos com segundo saque

Pontos vencidos em devoluções de primeiro saque

Pontos vencidos em devoluções de segundo saque

Winners

Pontos de voleio

O usuário vai acumulando pontos, subindo no ranking contra outros participantes do mundo todo e ainda pode concorrer a prêmios. Para acessar o fantasy game, basta clicar aqui.

A nova plataforma é uma oportunidade comercial para promotores de torneios e patrocinadores, além de proporcionar um maior engajamento e retenção dos fãs do tênis com os torneios do circuito da ATP.

O principal torneio de tênis da América do Sul, que agora faz parte do calendário oficial da Cidade Maravilhosa, chega a 2025 apresentando em sua galeria de campeões nomes como Rafael Nadal, David Ferrer, Pablo Cuevas, Dominic Thiem, Diego Schwartzman, Laslo Djere, Cristian Garin, Cameron Norrie, Sebastián Báez e Carlos Alcaraz. E não é só! Entre os tenistas que já estiveram no top 10 do ranking da ATP, o Rio Open também viu em ação Kei Nishikori, Jo-Wilfried Tsonga, John Isner, Marin Cilic, Gael Monfils e Fabio Fognini.

A 11ª edição promete ser ainda mais emocionante com as confirmações de Alexander Zverev e João Fonseca entre os participantes.