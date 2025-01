Pepe Mujica enfrenta câncer avançado: “Estou muito perto da retirada final”

Em uma recente entrevista ao jornal uruguaio Búsqueda, o ex-presidente do Uruguai, José Mujica, de 89 anos, compartilhou informações preocupantes sobre seu estado de saúde. Mujica, que luta contra um câncer de esôfago desde abril do ano passado, revelou que a doença se espalhou para o fígado.

Durante a conversa realizada em sua chácara em Rincón del Cerro, nos arredores de Montevidéu, o ex-chefe de Estado expressou sua desolação em relação à falta de perspectivas positivas por parte de seus médicos. “Estou morrendo”, afirmou ele de forma direta e emotiva.

Câncer avançado e limitações no tratamento

O político relatou: “O câncer no esôfago chegou ao meu fígado. Não consigo fazer nada. Por quê? Porque sou um homem idoso e porque tenho duas doenças crônicas”. Ele enfatizou que não há possibilidade de tratamento químico ou cirúrgico devido à fragilidade do seu estado físico.

Mujica, que ocupou a presidência entre 2010 e 2015 e permanece como uma figura icônica no cenário político uruguaio, declarou: “Sou um ancião que está muito perto de empreender a retirada da qual não se volta”. Suas palavras ressoaram com profundidade, emocionando muitos ouvintes e leitores.

Reflexões sobre legado e continuidade política

Mesmo diante das adversidades, Mujica finalizou sua fala com um tom esperançoso, destacando a importância da continuidade da luta política: “Estou feliz porque vocês estão aqui, porque quando meus braços se forem, haverá milhares de braços substituindo a luta. E durante toda a minha vida eu disse que os melhores dirigentes são aqueles que deixam um grupo que os supera com vantagem”.

O ex-presidente mencionou o atual líder político Yamandú Orsi, reafirmando sua confiança nas futuras gerações.

Aos 89 anos, Mujica continua sendo uma das figuras mais respeitadas e admiradas do Uruguai, mesmo diante dos desafios pessoais que enfrenta atualmente.

Lula e Mujica

José Mujica mantém uma amizade profunda e duradoura com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, construída ao longo de décadas de luta política e ideais compartilhados. Ambos, figuras emblemáticas da esquerda latino-americana, sempre defenderam a justiça social, a igualdade e a inclusão dos mais pobres em suas políticas de governo.

Em uma viagem recente ao Uruguai, Lula encontrou-se com Mujica e concedeu-lhe o grande colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, uma das mais elevadas honrarias do Estado brasileiro.

Este encontro reforça a aliança de longa data entre os dois líderes e contou também com a presença de Yamandú Orsi, presidente eleito do Uruguai e pupilo de Mujica, que já havia se reunido com Lula em Brasília. Essa relação transcende os cargos que ocuparam, sendo marcada por um respeito mútuo e por um compromisso conjunto com o fortalecimento da democracia e da integração regional.