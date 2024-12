Lula entrega honraria máxima a Pepe Mujica no Uruguai

Em uma viagem recente ao Uruguai, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encontrou-se com o ex-presidente José “Pepe” Mujica, concedendo-lhe o grande colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, uma das mais elevadas honrarias do Estado brasileiro. Este encontro reforça a aliança de longa data entre Lula e Mujica, dois líderes emblemáticos da esquerda na América Latina. A reunião também contou com a presença de Yamandú Orsi, presidente eleito do Uruguai e pupilo de Mujica, que já havia se reunido com Lula em Brasília.

Mujica, cuja saúde está fragilizada devido ao tratamento de um câncer no esôfago, tem limitado suas aparições públicas. No entanto, ele continua a exercer influência política significativa, sendo um dos principais articuladores do Consenso de Brasília, grupo que Lula impulsionou na região. O encontro entre os líderes ocorre em um momento crucial para o Mercosul, bloco econômico cuja cúpula é sediada esta semana em Montevidéu.

Após cinco anos sob um governo de centro-direita no Uruguai, a eleição de Orsi marca o retorno da esquerda ao poder, algo que foi recebido com entusiasmo pelo governo brasileiro. A expectativa é que Orsi fortaleça a aliança com Brasília, seguindo a orientação de Mujica, seu maior mentor político.

A visita de Lula ao Uruguai e seu gesto de reconhecimento a Mujica simbolizam não apenas uma amizade pessoal duradoura, mas também uma estratégia diplomática focada na coesão regional e no fortalecimento dos laços entre governos progressistas na América Latina. Essa articulação ganha relevância em um cenário geopolítico onde as alianças regionais são essenciais para enfrentar desafios comuns e promover o desenvolvimento sustentável.