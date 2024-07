Pepê Gonçalves brilha na primeira volta e garante vaga na semi do K1

Pepê Gonçalves está na semifinal do K1 nas Olimpíadas de Paris.

O brasileiro terminou na quinta colocação ao final da primeira descida e garantiu a vaga após não ser ultrapassado por quatro atletas.

A semifinal e final do K1 na canoagem slalom acontecem nesta quinta-feira (1º). As provas iniciam às 10h30 (de Brasília).

O brasileiro foi o sétimo a competir, não cometeu penalidades, mas foi ultrapassado por Titouan (FRA), Jiri Prskavec (CZE), Martin Dougoud (SUI) e Finn Butcher (NZL) e terminou a primeira parcial na quinta colocação.

Pepê Gonçalves já competiu no C1, mas parou na primeira fase. A prova, porém, foi encarada pelo brasileiro como um “treino de luxo” para as disputas do caiaque.

O brasileiro disputará também o K1 Cross. A competição inicia nesta sexta-feira (2), às 10h30 (de Brasília).