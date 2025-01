Pegou virose? Veja o que pode ajudar na sua recuperação

O verão é sinônimo de praia, sol e diversão, mas também traz riscos à saúde intestinal. Com o aumento das temperaturas e o maior fluxo de pessoas em locais públicos, viroses gastrointestinais, como as causadas por norovírus, se tornam mais comuns. Este vírus, associado a sintomas como vômitos, diarreia e febre, foi apontado como principal responsável por um surto no litoral de São Paulo.

A Dr. Simone Sayuri Kushida, gerente médica da Neo Química, explica que o norovírus possui alta capacidade infecciosa, sendo transmitido pelo consumo de alimentos e água contaminados ou pelo contato direto com infectados. “A aglomeração de pessoas, especialmente em praias, facilita a transmissão, tornando essencial adotar medidas preventivas“, afirma.

Uma das formas de proteger a saúde intestinal durante o verão é consumir probióticos, conhecidos como “bactérias boas”, que ajudam a manter o equilíbrio da flora intestinal e fortalecem o sistema imunológico. Confira os principais benefícios:

Melhora da absorção de nutrientes

Durante o verão, alimentos leves como frutas e saladas são mais consumidos. Os probióticos melhoram a digestão, facilitam a absorção de nutrientes e previnem desconfortos gastrointestinais. Fortalecimento do sistema imunológico

Altas temperaturas aumentam a exposição a microrganismos. Probióticos ajudam a combater infecções, mantendo o equilíbrio da flora intestinal. Saúde da pele

Um intestino saudável favorece a hidratação, essencial no verão, e melhora a aparência da pele, reduzindo inflamações. Prevenção de problemas intestinais

Mudanças na alimentação e viagens podem causar diarreias e constipações. Probióticos ajudam a evitar esses problemas, proporcionando férias mais tranquilas.

Adotar hábitos saudáveis, como manter-se hidratado e consumir alimentos frescos, aliado ao uso de probióticos, pode fazer toda a diferença para um verão seguro e agradável.