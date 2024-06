Peeling de Fenol: quando a busca pela beleza exige cautela

O peeling de fenol, um procedimento estético de alta intensidade, tem se destacado no tratamento de rugas profundas, cicatrizes e danos severos na pele. Contudo, a Dra. Fernanda Cassain, médica com pós-graduação em dermatologia, alerta sobre os riscos consideráveis associados a essa técnica, especialmente quando realizada por profissionais não qualificados.

A aplicação inadequada de fenol pode resultar em uma série de complicações graves. Entre os principais riscos estão as queimaduras químicas, cicatrizes permanentes e alterações na pigmentação da pele. Problemas mais sérios, como insuficiência renal e arritmias cardíacas, também são possíveis, demonstrando a necessidade de uma abordagem cuidadosa e bem supervisionada.

As arritmias cardíacas, um dos riscos mais graves do peeling de fenol, ocorrem devido à absorção do fenol pelo corpo, afetando o sistema cardiovascular. Esses distúrbios no ritmo do coração podem variar desde leves palpitações até condições potencialmente fatais, como taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. O diagnóstico e tratamento dessas arritmias exigem conhecimento médico especializado.

Durante o procedimento, a presença de um médico qualificado é crucial para monitorar cuidadosamente o paciente, observando sinais vitais e estando preparado para intervir em caso de complicações cardíacas. A supervisão inadequada aumenta drasticamente o risco de uma complicação não ser detectada a tempo, o que pode ser fatal. O tratamento de arritmias cardíacas pode envolver o uso de medicamentos específicos, desfibrilação ou intervenções mais complexas, como a implantação de marcapassos ou desfibriladores internos.

Além dos riscos cardíacos, a realização do peeling de fenol por não médicos pode levar a outros problemas significativos. Infecções devido a práticas inadequadas de esterilização e aplicação incorreta do produto são exemplos de complicações evitáveis. A escolha errada da concentração do fenol ou o tempo de aplicação pode resultar em danos irreversíveis à pele, como cicatrizes profundas ou hiperpigmentação.

Dra. Fernanda Cassain enfatiza a importância de que o peeling de fenol seja realizado exclusivamente por profissionais médicos qualificados. Esses profissionais possuem o treinamento necessário para gerir os riscos associados e fornecer os cuidados adequados em caso de complicações. A segurança do paciente deve ser sempre a prioridade, e procedimentos estéticos de alta complexidade devem ser tratados com a seriedade e a responsabilidade que merecem.

Em resumo, embora o peeling de fenol ofereça benefícios estéticos significativos, os riscos envolvidos são substanciais. A supervisão médica adequada é indispensável para garantir a segurança e o sucesso do procedimento, protegendo os pacientes de possíveis complicações graves.