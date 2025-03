Pedro Mahal lança releitura vibrante do clássico “Eu Preciso Dizer Que Te Amo”

O cantor e compositor Pedro Mahal, uma das novas vozes da música brasileira, lança no dia 20 de março, quinta-feira, sua versão de “Eu Preciso Dizer Que Te Amo”, clássico de Cazuza, Bebel Gilberto e Dé. A faixa, já gravada por artistas como Marina Lima, Léo Jaime e outros grandes nomes, ganha uma nova roupagem com uma sonoridade mais vibrante, dançante e envolvente, sem perder a emoção e profundidade da letra original. A faixa já está disponível para pré-save aqui!

A nova versão

Com um arranjo moderno e pulsante, a releitura aproxima o clássico do universo pop contemporâneo, permitindo que a música se conecte com diferentes públicos.

Um jovem intérprete apaixonado por grandes poetas

Pedro Mahal, apesar da juventude, tem um apreço especial por canções que carregam poesia e intensidade. Influenciado por grandes letristas, de Cazuza a nomes da MPB moderna, ele busca resgatar clássicos e apresentá-los a novas gerações com sua identidade única. Seu timbre expressivo e sua interpretação carregada de emoção fazem com que cada música seja uma experiência autêntica.

“Eu sempre fui fascinado por canções que dizem muito em poucas palavras. ‘Eu Preciso Dizer Que Te Amo’ tem essa força e continua atual. Quis trazer uma releitura que mantivesse essa essência, mas com um frescor que faz sentido para o público de hoje”, conta Pedro Mahal.

Pedro Mahal vem se destacando como uma das novas promessas da música brasileira, misturando MPB, pop e soul com uma interpretação marcante e presença de palco envolvente. Com um repertório que passeia entre influências do passado e novidades da música contemporânea, ele se consolida como um artista versátil e autêntico.