Elis Regina faria 80 anos nesta segunda-feira

Uma das vozes mais marcantes da música brasileira, Elis Regina completaria 80 anos nesta segunda, dia 17. Para homenagear essa artista inesquecível, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) realizou um levantamento especial com seus dados musicais.

A análise abrange as obras interpretadas e gravadas por Elis que mais tocaram no Brasil nos últimos cinco anos, considerando diferentes segmentos de execução pública. Entre as músicas mais regravadas com sua participação como intérprete, “Águas de março”, de Tom Jobim, é a líder, com 13 gravações identificadas na base de dados. “Upa neguinho”, de Edu Lobo e Gianfrancesco Guarnieri, e “Madalena”, de Ivan Lins e Ronaldo Monteiro de Souza, também estão entre as mais regravadas.

Já a obra mais executada com Elis Regina como intérprete é “Como nossos pais”, de Belchior. Na sequência, destacam-se “Águas de março”, de Tom Jobim, e “O bêbado e a equilibrista”, de João Bosco e Aldir Blanc, ambas imortalizadas em sua voz e amplamente reproduzidas em diversos segmentos de execução pública.

O legado de Elis segue vivo por meio de suas gravações e da execução pública de suas interpretações. A artista, que marcou gerações com sua voz potente e interpretações emocionantes, continua presente nas playlists e nas ondas do rádio, sendo reverenciada por fãs de todas as idades. Como determina a Lei dos Direitos Autorais (9.610/98), os herdeiros da artista continuarão a receber os rendimentos em direitos autorais por suas músicas por 70 anos após sua morte (ou de autores parceiros, no caso de músicas feitas em parcerias).

O Ecad é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que centraliza a arrecadação e distribuição dos direitos autorais de execução pública no Brasil. Administrado por sete associações musicais (Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC), o Ecad representa os titulares de obras musicais e fonogramas, garantindo que os criadores e intérpretes sejam devidamente remunerados pelo uso de suas músicas.

Ranking das músicas interpretadas por Elis Regina mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos nos segmentos de Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão