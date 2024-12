Pedro Bezerra tem final de semana espetacular em Interlagos

O final de temporada é sempre especial para os pilotos, especialmente quando é marcado por grandes resultados que refletem todo o trabalho realizado ao longo do ano. No último final de semana, Pedro Bezerra esteve na disputa do Road To Mil Milhas – 2 Horas de Interlagos, onde, ao lado de dois grandes companheiros – Leo Torres, na categoria P2, e Alex Seid, na GT4 – obteve resultados expressivos. Bezerra conquistou a vitória na categoria P2, o segundo lugar na GT4 e, de quebra, terminou na segunda colocação geral, evidenciando um excelente desempenho coletivo e uma evolução notável.

Na categoria P2, Bezerra (Log Place Logística Inteligente, Max Arena, O Padrinho Podcast, Golden Sat, Steel Tech e Trouw) pilotou o Stock Car #10 da equipe VCEN. O carro, extremamente veloz, bem ajustado e confiável, completou 65 voltas no traçado paulista, com a melhor volta registrada em 1:37.091. Essa foi a primeira experiência do piloto com o modelo, que o impressionou pela performance.

Já na categoria GT4, Bezerra competiu com o AMG GT4, carro que utilizou ao longo da temporada e que exibe o icônico layout “Tubarão 76”, amplamente admirado pelos fãs presentes em Interlagos. Na prova, ele e Alex Seid optaram por uma estratégia conservadora, mantendo voltas consistentes entre 1:42 e 1:43, com o melhor tempo cravado em 1:41.918. Após 63 voltas, a dupla garantiu o segundo lugar na categoria e a quarta colocação geral, consolidando o grande trabalho em equipe com a VCEN.

O que os pilotos disseram:

Pedro Bezerra expressou sua satisfação com o desempenho:

“Hoje foi a realização de um sonho pilotar um Stock Car. Ele é extremamente rápido, e quem é piloto sabe o que esse carro representa. Guiar esse carro foi a coroação de 10 anos de automobilismo – um presente de Natal de Deus! Fazer isso na companhia desses dois camaradas, Leo Torres e Alex Seid, foi indescritível. Agradeço à equipe VCEN, especialmente ao Reginaldo, Guilherme e todos que tornaram isso possível. Muito obrigado à minha família e a todos que me apoiaram. Glória a Deus!”

Leo Torres também comemorou sua experiência:

“Eu já imaginava que o carro fosse muito forte, mas superou todas as expectativas. O calor lá dentro é intenso, mas consegui completar um stint de 45 minutos tranquilamente. Ficar em P2 no geral e vencer na categoria foi incrível. Agradeço ao Pedro pelo convite, pois foi a realização de dois sonhos: correr de Stock Car e com o GT4.”

Por fim, Alex Seid compartilhou sua emoção:

“Vim para assistir e, por acaso, acabei participando da corrida! Foi uma oportunidade incrível dada pelo Pedro (Bezerra). Nunca tinha pilotado o GT4 e, mesmo com pouco tempo de adaptação, consegui fazer algumas voltas pela manhã para me familiarizar. Foi desafiador, com muitos carros na pista e óleo no traçado, mas a experiência foi incrível. Estar ao lado do Pedro e do Leo (Torres) foi maravilhoso, e juntos formamos uma grande equipe.”

Pedro Bezerra conta com o apoio da Log Place Logística Inteligente, Max Arena, O Padrinho Podcast, Golden Sat, Steel Tech e Trouw. Siga o @pedroshark76.