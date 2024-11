Pedrinho Botaro: pronto para liderar Câmara ou assumir secretariado

Em seu terceiro mandato consecutivo como vereador por Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB) já contempla diversas possibilidades para o início do próximo quadriênio. Durante uma entrevista ao RDtv nessa segunda-feira (4), Botaro destacou duas potenciais direções para sua trajetória política: buscar novamente a presidência da Câmara Municipal ou assumir um posto em alguma secretaria da administração municipal. Caso opte pela segunda alternativa, o vereador já antecipou que não pretende retornar à Secretaria de Ações Governamentais, cargo que ocupou em 2023.

Botaro revelou que o recém-eleito prefeito Gilvan Júnior, também do PSDB, manifestou interesse em discutir com ele sua participação na próxima gestão. Contudo, ainda não foi definido qual posição ele poderia ocupar. “O prefeito me disse que precisa de pessoas de confiança ao seu lado. Ainda não há clareza sobre o cargo específico, mas me coloquei à disposição tanto para a presidência da Câmara, um desejo expresso por alguns colegas vereadores devido ao trabalho desenvolvido nos últimos anos, quanto para enfrentar novos desafios como secretário“, comentou Botaro.

Se decidir retornar ao executivo municipal, Botaro almeja desempenhar um papel mais ativo e visível para a população. “Caso eu assuma um cargo de secretário, gostaria que fosse em uma área onde pudesse oferecer resultados tangíveis aos cidadãos. Na Secretaria de Governo, minha atuação foi mais nos bastidores. Agora, meu desejo é estar diretamente envolvido com os munícipes de Santo André“, explicou.

Enquanto aguarda uma definição do futuro prefeito e das lideranças políticas locais, sob a atual direção do prefeito Paulo Serra (PSDB), Botaro continua a exercer suas funções como líder de governo na Câmara. Ele também tem dialogado com os novos vereadores sobre os desafios que o Legislativo enfrentará no próximo ano. Vale destacar que a partir de 2025, a Câmara Municipal passará a contar com 27 membros, seis a mais do que na legislatura atual.

Em relação às prioridades da gestão de Gilvan Júnior, Botaro enfatiza a continuidade dos investimentos em segurança pública, saúde, educação e ações sociais voltadas principalmente para pessoas com deficiência (PcD) e indivíduos no espectro autista (TEA). Ele também ressalta a necessidade de abordar questões financeiras importantes, como as novas regras para pagamento de precatórios e o início das quitações dos financiamentos.

Adicionalmente, Botaro antecipa um debate iminente sobre a atualização da planta genérica de valores imobiliários. Esse tema foi abordado durante o primeiro mandato de Paulo Serra, mas acabou suspenso devido às controvérsias geradas pelo aumento no valor do IPTU em áreas que receberam significativos investimentos sem revisão nas normas vigentes.