Pedrinho Botaro: rumo ao terceiro mandato como vereador em Santo André

Com uma trajetória política invejável, Pedrinho Botaro (PSDB) concorre este ano ao seu terceiro mandato como vereador de Santo André.

O candidato, que carrega em seu currículo feitos notáveis, incluindo postos como Diretor de Cultura, Secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Secretário de Ações Governamentais e Presidente da Câmara Municipal de Santo André por dois mandatos, foi também o vereador mais votado da cidade nas eleições de 2020.

Como Presidente da Câmara Municipal, Botaro consolidou sua atuação pela transformação política e social de Santo André. Durante o lançamento oficial de sua campanha no Clube Atlético Aramaçan, o candidato falou com exclusividade ao ABCdoABC sobre os desafios enfrentados no cargo: “É um desafio gerenciar uma equipe diversa, temos os 21 vereadores, cada gabinete é um grupo e um departamento diferente, além disso, o Poder Executivo exige que se estabeleçam relações amistosas e ao mesmo tempo produtivas”, explica.

Botaro menciona o tom sempre conciliador para lidar com as adversidades: “Na minha liderança do governo, e também na presidência da Câmara, eu sempre defendi que a gente tem que olhar aquilo que nos une. Existem pautas positivas que precisam ser aprovadas, e muitas vezes o vereador vota contra o prefeito só porque ele é do time oposto. O grande desafio é fazer essa grande sinergia, essa conciliação”, diz.

Pedrinho Botaro e Gilvan Durante o lançamento oficial da candidatura do vereador

(Alex Faria/ABCdoABC)

Entre suas realizações, o candidato a vereador atuou para a implementação do programa ‘Câmara Sem Papel’, a criação de estágios através do ‘ABC Aprendiz’, a Procuradoria da Mulher, que visa apoiar e defender as mulheres no contexto Legislativo e Executivo e, a Ouvidoria da Câmara Municipal, projeto que aumentou a transparência e responsabilidade dentro da própria Câmara.

A acessibilidade e inclusão também foram prioridades durante seu mandato: “A Câmara passou a atender de forma diferente, com acessibilidade através do sistema de libras, então o surdo tem acesso a Câmara Municipal. Para as pessoas cegas temos um regimento interno orgânico com o braile, que antes não existia. Então, eu fico muito satisfeito porque a vida de muitas pessoas tem mudado e essa reforma estrutural também dá segurança para as pessoas frequentarem a Câmara”, afirma.

Pedrinho Botaro também menciona orgulhoso a economia que trouxe para os cofres da cidade: “Economizamos cerca de 65 milhões, porque mudamos todo o sistema de iluminação elétrica, o sistema de ar condicionado, lâmpada por LED, recebemos o AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, algo inédito na Câmara, e com isso conseguimos ter as quatro contas aprovadas, 2019, 2020, 2021 e 2022, no Tribunal de Contas do Estado”, destaca.

Paulo Serra, prefeito de Santo André, exaltou o trabalho de Botaro na cidade: “Pela dedicação e pelo time que ele tem o Pedrinho sempre ocupou no nosso governo cargos estratégicos, seja no Legislativo ou no próprio Executivo”, e afirma “Ele vai ter ainda um caminho incrível na política da cidade e merece muito voltar pra Câmara Municipal novamente como o vereador mais votado”, concluí.

Com um histórico amplo de realizações e foco no futuro, Pedrinho Botaro se apresenta como uma forte opção para a reeleição, prometendo continuar seu legado de transformação e inovação para Santo André.