Pedras nos rins e alimentação: o que evitar e o que incluir na dieta? 

Março é o Mês de Conscientização sobre as Doenças do Rim, um período dedicado à importância da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado de condições renais, como as pedras nos rins. Para se ter uma ideia, cerca de 12% dos homens e 6% das mulheres brasileiras desenvolverão esse problema ao longo da vida. A condição é mais comum em adultos jovens, entre 20 e 35 anos, e afeta mais os homens.

As pedras nos rins se formam quando substâncias como cálcio, oxalato e ácido úrico se acumulam na urina e cristalizam, originando pequenos cálculos que podem obstruir as vias urinárias. “O principal sintoma é uma dor intensa na região lombar, que pode irradiar para o abdômen e a virilha, além de causar dificuldade para urinar, presença de sangue na urina e, em alguns casos, náuseas e vômitos”, explica a nutricionista, pesquisadora científica e coordenadora da pós-graduação Nutrição de Excelência, Aline Quissak.

A formação de cálculos renais pode estar associada à predisposição genética, baixa ingestão de líquidos, dieta inadequada e hábitos de vida pouco saudáveis. No entanto, a boa notícia é que a alimentação desempenha um papel crucial tanto na prevenção quanto no tratamento, ajudando a evitar o acúmulo dessas substâncias e favorecendo sua eliminação antes que se tornem cálculos maiores. “A alimentação terapêutica e adequada é uma grande aliada na prevenção e no tratamento de diversas doenças, incluindo as pedras nos rins. Além de aliviar sintomas, ela contribui para uma melhor qualidade de vida”, destaca a especialista.

Alimentos que favorecem a formação de pedras nos rins

É importante destacar que nenhum alimento isolado causa pedras nos rins, mas alguns fatores dietéticos podem aumentar o risco em pessoas predispostas. Os principais vilões são a baixa ingestão de água, o alto consumo de produtos industrializados e a ingestão excessiva de sódio e refrigerantes:

Baixa ingestão de água: Quando a urina fica mais concentrada, as substâncias formadoras de cálculos têm maior facilidade para cristalizar.

Quando a urina fica mais concentrada, as substâncias formadoras de cálculos têm maior facilidade para cristalizar. Alimentos ultraprocessados e ricos em sódio: O excesso de sódio na alimentação aumenta a excreção de cálcio pelos rins, favorecendo a formação de pedras de oxalato de cálcio.

O excesso de sódio na alimentação aumenta a excreção de cálcio pelos rins, favorecendo a formação de pedras de oxalato de cálcio. Refrigerantes e bebidas adoçadas: Contêm ácido fosfórico e frutose em excesso, que promovem um ambiente ácido nos rins, aumentando o risco de cálculos.

Além disso, pessoas com tendência a cálculos renais devem ter cuidado moderado com alimentos ricos em oxalato. Esses alimentos não causam pedras nos rins diretamente, mas podem aumentar o risco em quem já tem predisposição genética ou baixo consumo de líquidos. Entre eles estão: espinafre, beterraba, batata-doce, nozes, chocolate e chá preto.

Uma estratégia eficaz para minimizar o impacto do oxalato na formação de cálculos é consumi-lo junto com fontes de cálcio. Isso ocorre porque o cálcio se liga ao oxalato no intestino, reduzindo sua absorção e evitando que ele seja filtrado pelos rins. Exemplo: comer espinafre com queijo ou iogurte pode ajudar a neutralizar esse efeito.

O que comer para prevenir pedras nos rins?

Para manter os rins saudáveis e reduzir o risco de cálculos, é essencial incluir na dieta:

Água: A hidratação adequada dilui a urina e impede a cristalização de substâncias que formam cálculos. O ideal é beber pelo menos 2 a 3 litros de água por dia.

Frutas cítricas: Limão, laranja e toranja são ricos em citrato, que inibe a formação de pedras de cálcio.

Vegetais de baixo oxalato: Brócolis, couve-flor e pepino são boas alternativas.

Alimentos ricos em cálcio: Leite, iogurte, amêndoas e tofu ajudam a reduzir a absorção de oxalato.

Grãos integrais: Aveia, quinoa e arroz integral auxiliam no bom funcionamento renal.

Ervas e especiarias: Manjericão, salsa e cúrcuma são boas alternativas para temperar os alimentos sem excesso de sal.

Chás de ervas: Hortelã e hibisco são ótimas opções para substituir o chá preto e o chá-mate.



Adotar hábitos saudáveis, manter-se hidratado e equilibrar a alimentação são estratégias fundamentais para prevenir a formação de pedras nos rins. Esses cuidados também promovem a saúde geral dos rins, garantindo sua função de filtrar o sangue, eliminar toxinas e equilibrar os minerais no organismo. Com rins saudáveis, é possível regular a pressão arterial, evitar retenção de líquidos e manter o corpo em harmonia.