Pediatria do Hospital Nardini recebe o projeto “Cestas no Farol” 

O Hospital Nardini, unidade administrada pela Fundação do ABC em parceria com a Prefeitura de Mauá, recebeu neste mês a equipe do projeto “Cestas no Farol”, que realizou a entrega de presentes de Natal para as crianças internadas na Pediatria. A ação levou alegria aos pequenos pacientes, com a distribuição de brinquedos que aqueceram os corações neste período festivo.

Além dos brinquedos, os kits com panetones oferecidos pela equipe do projeto tornaram o dia ainda mais especial. A iniciativa foi organizada com o objetivo de levar esperança e felicidade às famílias que enfrentam momentos desafiadores.

“Agradecemos sinceramente ao ‘Cestas no Farol’ pela generosidade e pelo carinho demonstrado, assim como aos colaboradores do Hospital Nardini, que tornaram esse evento possível. Juntos, mostramos que o verdadeiro espírito natalino é construído com amor e solidariedade. Que este gesto inspire ainda mais ações como essa, sempre em prol do bem-estar das crianças e de suas famílias”, comentou Rodrigo Alveti Brolo, gerente da Qualidade e Planejamento do Nardini.

O projeto “Cestas no Farol” nasceu em dezembro de 2021 com a distribuição de 148 panetones. Hoje, com três anos, segue proporcionando conforto e alegria aos pacientes. “O objetivo maior do projeto é plantar sementes de generosidade em cada pessoa que se junta a nós. Sou grato a todos que fazem e fizeram parte dessa iniciativa, pois cada um contribuiu com um dos três pilares da generosidade: tempo, talento e tesouro”, afirmou Marcos Roberto, fundador do projeto.

A entrega dos presentes no Hospital Nardini trouxe alegria às crianças e suas famílias, destacando os valores de humanização no ambiente hospitalar. A iniciativa reforça o compromisso da instituição em oferecer mais do que cuidados médicos, proporcionando momentos de acolhimento e bem-estar que estimulam a recuperação dos pacientes.