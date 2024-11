Pedágio free flow no Contorno Sul da Tamoios: como será a cobrança?

Na manhã desta segunda-feira, dia 18, o governador Tarcísio de Freitas, do partido Republicanos, oficializou a inauguração do Contorno Sul da Rodovia Tamoios, no litoral norte paulista. O novo trecho rodoviário, que contará com pedágio no sistema free flow, estará aberto ao tráfego a partir das 20 horas.

Essa obra representa a finalização do Contorno de Caraguatatuba, uma iniciativa viária planejada desde a década de 1980, destinada a desviar o fluxo da rodovia Rio-Santos (SP-055) das zonas urbanas centrais de São Sebastião e Caraguatatuba. Com essa implementação, espera-se uma significativa redução nos congestionamentos e um acesso mais rápido ao litoral norte durante a temporada de verão de 2024/25.

O novo segmento viário visa melhorar substancialmente o acesso às praias e ao Porto de São Sebastião, complementando melhorias anteriores como a construção da Nova Serra da Tamoios em 2022 e o Contorno Norte em 2023. O Contorno Sul estende-se desde Caraguatatuba, iniciando no km 0 (próximo ao km 11 da Tamoios, no bairro Casa Branca) até o km 33,9 próximo ao Porto de São Sebastião, conectando-se à SP-055 (Rio-Santos).

O percurso de 22,7 km pode ser completado em cerca de 16 minutos a uma velocidade máxima permitida de 80 km/h. Anteriormente, essa rota pelas áreas urbanas consumia pelo menos 45 minutos em dias normais e até duas horas na alta temporada devido a semáforos e lombadas.

As principais praias de São Sebastião beneficiadas incluem Enseada, Praia Grande, Guaecá e Maresias. O novo contorno também facilita o acesso à balsa para Ilhabela. Para quem se dirige a Ubatuba pela Tamoios, o Contorno Norte permite evitar o centro urbano de Caraguatatuba.

No que diz respeito ao custo do pedágio no Contorno Sul, a tarifa básica para automóveis é fixada em R$ 5,20. Motocicletas pagam R$ 2,60; veículos maiores têm tarifas progressivas conforme o número de eixos.

O sistema free flow opera sem cabines ou cancelas: os veículos passam sob pórticos equipados com câmeras que leem as placas e calculam automaticamente o valor devido. Embora esse sistema esteja implementado apenas no novo pedágio do km 13,5 do Contorno Sul, as praças convencionais nos kms 16,1 e 59 continuam operacionais.

Os pagamentos podem ser realizados automaticamente por usuários com tags instaladas em seus veículos ou por meio do aplicativo Tamoios Free Flow. Alternativamente, pagamentos podem ser efetuados via site oficial da concessionária.

O projeto completo da Nova Tamoios exigiu um investimento total de R$ 6 bilhões. Desse montante, metade foi alocada para a nova serra inaugurada em março de 2022; os contornos Norte e Sul somaram R$ 3 bilhões. A concessionária responsável cobre os custos através da arrecadação dos pedágios.

Alternativas à Tamoios incluem a rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) para Ubatuba e a Mogi-Bertioga (SP-098) para praias mais próximas de Bertioga.