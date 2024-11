SP entrega Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios que liga Caraguatatuba a São Sebastião

O governador Tarcísio de Freitas inaugurou nesta segunda-feira (18) o Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios, que liga São Sebastião a Caraguatatuba e facilita o deslocamento de 250 mil habitantes dos dois municípios e de llhabela, além dos turistas da região. As pistas já foram liberadas aos usuários da via, que opera com sistema de pedágio free flow. As obras tiveram investimento de R$ 3 bilhões e geraram 2 mil postos de trabalho diretos.

“No final do ano passado, entregamos o Contorno Norte e hoje inauguramos o Contorno Sul. Somadas as duas obras são 33,9 quilômetros, fazendo com que um deslocamento entre Caraguatatuba e São Sebastião, antes feito em 45 minutos, agora poderá ser feita em 16 minutos. A obra garante eficiência, ajuda na logística e abre novas perspectivas para o Litoral Norte, lembrando também do nosso trabalho para modernização do Porto de São Sebastião”, disse o governador Tarcísio de Freitas.

O evento contou ainda com as presenças do secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini; e do diretor-geral da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), André Isper Rodrigues Barnabé; além de outras autoridades.

Com 22,7 km de extensão, o Contorno Sul tem seis túneis, três em cada sentido, que atravessam a Serra do Mar, garantindo a segurança e o conforto dos usuários mesmo em condições climáticas adversas. Além disso, o trecho conta com 24 obras de arte especiais, incluindo viadutos, pontes e passarelas. O Contorno Sul se inicia no km 11+200, no entroncamento com o Contorno Norte e a subida para a Nova Serra, e termina no km 33+900, no Porto de São Sebastião.

A infraestrutura tem três acessos: um próximo ao supermercado Shibata, em Caraguatatuba; outro pelo dispositivo tipo óculos no bairro de Pegoreli, na mesma cidade; e o último em frente ao Centro de Zoonoses, no bairro Jaraguá, em São Sebastião. A expectativa é de que os motoristas demorem cerca de 16 minutos para percorrer o contorno até o Porto de São Sebastião, trajeto que atualmente leva aproximadamente 45 minutos.

O Contorno Norte da Rodovia dos Tamoios foi entregue e liberado para tráfego em dezembro de 2023. Com pista única, tem fluxo nos sentidos Caraguatatuba e Ubatuba, além de quatro túneis – dois em cada direção, lado a lado, com extensões entre 270 metros e 395 metros.

O secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, valorizou os investimentos na região. “Já foi realizado todo um trabalho em novos taludes na Rodovia dos Tamoios e trabalhamos para viabilizar a obra de acesso ao Porto de São Sebastião e a duplicação entre Caraguatatuba e Ubatuba. Valorizamos essa parceria entre Governo e concessionárias por mais realizações”.

Além disso, os usuários contarão com modernos equipamentos de monitoramento, incluindo contadores veiculares, câmeras CFTV, painéis de mensagens variáveis, sistema de wi-fi e estações meteorológicas, proporcionando conforto e segurança.

Free flow

A inauguração do Contorno Sul marcou também o início da operação do sistema free flow de pedágio na Rodovia dos Tamoios. As câmeras e sensores instalados no pórtico localizado no km 13,5 do Contorno farão a leitura automática das placas dos veículos e das tags de pagamento. Os motoristas que não utilizam o sistema de tag deverão emitir boleto para pagamento no app Tamoios, via consulta de placa e realizar o pagamento da tarifa de R$ 5,20 em até 30 dias, por meio do site ou aplicativos da concessionária ou em postos de atendimento na rodovia. O não pagamento é considerado evasão de pedágio, infração grave que sujeita o usuário às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro: multa de R$ 195,23 e 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Sustentabilidade

Durante a obra, a concessionária Tamoios manteve o compromisso de mitigar os impactos ambientais e preservar a biodiversidade da região, adotando medidas rigorosas para proteger a fauna e flora, realizando o resgate de animais silvestres, replantio de espécies nativas e monitoramento da qualidade do ar e da água.

Todas as ações foram supervisionadas pela Artesp, pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), pela Fundação Florestal, pela SP Águas e pelo Departamento de Fauna.