Peças em cartaz para um carnaval sem agitação em São Paulo

Enquanto milhões de foliões tomam as ruas do Brasil, quem busca uma experiência mais intimista e reflexiva pode encontrar no teatro uma ótima alternativa para o Carnaval. Em meio à agitação, algumas peças em cartaz em São Paulo oferecem a oportunidade de mergulhar em novas histórias e esquecer o barulho lá fora.

Confira duas opções de peças para curtir no Carnaval:

Escola de Mulheres

A montagem da comédia clássica de Molière, que celebra os 400 anos do autor, estreou em 2022 e fez grande sucesso de público por onde passou. Com direção de Clara Carvalho, a peça tem Brian Penido Ross no papel principal. Escrita em 1662, a comédia trata da infidelidade conjugal. Arnolfo, um solteirão convicto e profundo conhecedor das artimanhas do adultério resolve se casar. Com medo de ser traído, ele decide criar uma jovem, para que, no futuro, se torne sua mulher.

A peça, que foi um sucesso estrondoso na sua estreia em Paris, e gerou infindáveis discussões sobre a polêmica comportamental que trazia, é exemplarmente clássica, com unidade de tempo – tudo se passa em 24hs – espaço e ação e a encenação busca mesclar sugestões do século XVII com traços contemporâneos. Tudo se passa numa praça e, ao fundo, um painel com o sol nos remete a Luís XIV, patrono das artes e da trupe de Molière.

Serviço:

Autor: Molière..

Direção, tradução e adaptação: Clara CarvalhoElenco: Ariell Cannal, Brian Penido Ross, Felipe Souza, Fulvio Filho, Gabriela Westphal, Nando Barbosa, Leandro Tadeu, Luiz Luccas e Vera Espuny.

Teatro Mooca – Shopping Mooca Plaza

Rua Capitão Pacheco e Chaves, 313, São Paulo – São Paulo

Sábado 1 de março, às 21h

Ingressos: Plateia Premium R$100 / R$50. Plateia Select: R$80 / R$40.

Classificação: 12 Anos. Duração: 85 Minutos.

O Figurante

Com dramaturgia assinada por Mateus Solano, Isabel Teixeira e Miguel Thiré, que também comanda a direção, a peça apresenta a história de Augusto, um figurante que começa a questionar sua própria existência e seu papel no mundo.

O espetáculo, que combina humor e drama, reflete sobre a dificuldade de se conectar com a própria essência e o desafio de assumir o protagonismo da própria vida. No palco, Solano interpreta diversos personagens, utilizando o trabalho mímico para dar vida à narrativa. A peça segue a metodologia Escrita na Cena, desenvolvida por Isabel Teixeira, que estimulou a criação do texto a partir de improvisações do ator. A direção de Miguel Thiré reforça a ideia central do espetáculo: dar visibilidade ao que muitas vezes passa despercebido, provocando uma reflexão sobre identidade e pertencimento. Sua proposta é uma encenação essencial, com foco no corpo e na voz do ator.

Serviço:

Com Mateus Solano.

Dramaturgia: Mateus Solano e Isabel Teixeira.

Direção: Miguel Thiré.

Sábado às 19h e domingo às 17h.

Teatro Renaissance – Alameda Santos, 2233 – Jardim Paulista.

Duração: 70 minutos. Classificação: 12 anos. Ingressos: De R$75 a R$ 150 – Vendas Olha o Ingresso