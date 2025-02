Peça aborda depressão e saúde mental no ambiente corporativo

Com texto inédito do dramaturgo brasileiro Aimar Labaki, o solo teatral COMO EXPRESSAR UMA DOR: TEORIA E PRÁTICA estreia no dia 15 de março, sábado, às 20h30, na SP ESCOLA DE TEATRO, Unidade Roosevelt, Sala Antônio Pompêo. O espetáculo aborda a depressão por meio de uma palestra motivacional. A montagem do Teatro Kaus Cia Experimental tem direção de Reginaldo Nascimento e interpretação de Amália Pereira. A produção é da Kaus Produções Artísticas.

Uma história sobre crise e superação

Em COMO EXPRESSAR UMA DOR: TEORIA E PRÁTICA, Lorena, uma palestrante de técnicas de comunicação aplicada à vida corporativa, reconhecida como mestra na área, sofre uma crise nervosa em plena apresentação. As consequências desse evento – e os motivos que a levaram a ele – são o eixo central da trama. Sozinha no palco, com o apoio apenas de um técnico/ator, a protagonista vivencia em público momentos de mania, depressão e recuperação.

A peça foi inspirada no livro Depressão versus Esperança, da especialista em comunicação empresarial e escritora Eunice Mendes. “Além do livro da Eunice, o texto também foi inspirado em leituras e vivências sobre a questão da depressão, uma doença mental tão disseminada em nossa sociedade, que, por vezes, é quase encarada como uma condição normal”, afirma o autor Aimar Labaki.

Arte e crítica social no palco

“Ou, talvez, pudéssemos dizer, como uma reação normal à insanidade que é a pressão física, psíquica e mental de se viver no capitalismo periférico. Além da depressão, a peça trata da saúde mental nas empresas e da autoajuda como instrumento para normalizar a competitividade e agressividade inerentes ao mundo corporativo”, completa o autor.

A encenação aposta no trabalho interpretativo da atriz Amália Pereira, destacando a potência do texto e o desenvolvimento corporal e vocal para aprofundar a temática. “Criamos um espetáculo que mistura drama, comédia e palestra, promovendo uma experiência intimista e reflexiva para o público”, explica o diretor Reginaldo Nascimento.

O espetáculo conta com iluminação de Denilson Marques e figurino orientado por Telumi Hellen. A operação de luz é de Carlos Favalli, que também faz uma participação na peça. O cenário reproduz o espaço de uma palestrante motivacional, enquanto a iluminação e a trilha sonora criam atmosferas que transportam o público pelas memórias da protagonista.

COMO EXPRESSAR UMA DOR: TEORIA E PRÁTICA conta com apoio da SP Escola de Teatro – Centro de Formação das Artes do Palco, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerida pela organização social Adaap – Associação dos Artistas Amigos da Praça. “Por ser uma produção que não conta com nenhum apoio por meio de edital, lei ou fomento, este tipo de parceria é fundamental para que o trabalho aconteça”, conclui Amália Pereira.