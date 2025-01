Paulo Teixeira participa de ato em apoio às vítimas do assentamento Olga Benário 

Neste sábado (18), o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, cumpre agenda em Tremembé, no interior de São Paulo. O evento será um ato organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), com o título “Por Reforma Agrária, Vida e Justiça!”.

O objetivo principal da mobilização é reivindicar a investigação e a punição dos responsáveis pelo violento atentado ao assentamento Olga Benário, ocorrido na última sexta-feira (10).

O ataque resultou na morte de Valdir do Nascimento de Jesus, de 52 anos, e Gleison Barbosa de Carvalho, de 28 anos, além de deixar outros seis assentados feridos, um deles em estado grave. O MST e apoiadores exigem respostas rápidas e a responsabilização dos autores e executores do crime.