Paulo Teixeira detalha Plano Safra 24/25 no programa “Bom Dia, Ministro” desta quarta (10)

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, é o convidado do programa “Bom dia, Ministro” desta quarta-feira, 10 de julho, com a participação de radialistas de todas as regiões do Brasil. O programa é transmitido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) a partir das 8h.

O tema central da entrevista será o Plano Safra 2024/2025, lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na semana passada, com o maior investimento da história: R$ 400,59 bilhões para os financiamentos, o que representa aumento de 10% em relação à safra anterior. Para produtores familiares, serão R$ 76 bilhões em crédito.

Entre as novidades do Plano Safra, estão o volume de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que será o maior da história, e juros mais baixos para a produção de alimentos, aquisição de máquinas e práticas sustentáveis, como bioinsumos, sociobiodiversidade e transição agroecológica.

AO VIVO — O “Bom Dia, Ministro” é transmitido ao vivo pela EBC. Pode ser acompanhado pela TV (aberta ou via satélite) e pela internet, no YouTube, Facebook, TikTok e Instagram do CanalGov. Para as rádios, o sinal de transmissão é oferecido pela Rede Nacional de Rádio (RNR), pelo mesmo canal de “A Voz do Brasil”.