Paulo Teixeira destaca benefícios do Desenrola Rural no “Bom Dia, Ministro”

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, é o convidado do “Bom Dia, Ministro” desta quinta-feira, 20 de fevereiro. Na entrevista com radialistas de todo o país, ele vai detalhar o programa Desenrola Rural, que permitirá o refinanciamento de dívidas com descontos de até 96% para agricultores familiares, a partir da próxima segunda-feira (24). A iniciativa também vai facilitar o acesso ao crédito rural.

O Brasil tem um total de 5,43 milhões de agricultores familiares e, destes, 1,35 milhão de agricultores (33% do total) têm alguma pendência financeira. A medida de renegociação vale para dívidas no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e outras, como cartões e empréstimos nas instituições financeiras, do Crédito de Instalação e dívidas já inscritas na Dívida Ativa da União (DAU), como impostos e outros débitos federais, todas com inadimplência superior a 1 ano.

FUNCIONAMENTO — Quem estiver inscrito na Dívida Ativa da União poderá acessar, a partir da próxima segunda-feira (24), o site do Regularize com seu CPF e selecionar “Consultar Dívida” para selecionar suas opções de pagamento. Se a dívida for do Pronaf, ou outras adquiridas junto aos bancos, o interessado deve procurar sua instituição financeira para regularizar sua situação.

Caso a dívida seja de Crédito de Instalação, o interessado pode ir direto ao Incra para quitar os débitos com desconto. O interessado em aderir ao Programa também pode procurar os sindicatos, associações e entidades representativas para obter auxílio.

PRODUÇÃO — Paulo Teixeira também vai abordar a estimativa de que os produtores e produtoras brasileiros vão colher 325,7 milhões de toneladas de grãos na safra 2024/25, um aumento de 9,4% em relação à temporada anterior. Isso é reflexo tanto de um aumento de 2,1% na área cultivada, estimada em 81,6 milhões de hectares, como na recuperação de 7,1% na produtividade média das lavouras, prevista para 3.990 quilos por hectare. Caso esse cenário se confirme no final do ciclo, este será o maior volume a ser colhido na série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

PLANO SAFRA — Outra pauta do programa será o Plano Safra da Agricultura Familiar 2024/2025, que registra o recorde de R$76 bilhões para alavancar o setor, com redução de juros para produção de alimentos. O Plano tem uma nova linha para financiamento de máquinas agrícolas de pequeno porte, ampliação do microcrédito rural, com limite específico para a juventude, e criação de fundos que ampliam o acesso ao crédito. Cerca de 10 linhas de financiamento de crédito rural do Pronaf tiveram redução de taxas, que variam de 0,5% a 6%.

