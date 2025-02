Paulistão Sicredi leva a taça do campeonato para o ABC Paulista

Os torcedores do ABC paulista terão a oportunidade de viver de perto a emoção do Paulistão Sicredi 2025. A carreta do Paulistão Sicredi Itinerante, que percorre o estado levando o troféu da competição, fará paradas em Diadema e São Bernardo do Campo nos dias 11 e 12 de fevereiro, respectivamente.

Em Diadema, a estrutura ficará montada no dia 11, das 12h às 18h, no centro da cidade (Av. Alda, 176). Já em São Bernardo do Campo, a ação acontece no dia 12, no mesmo horário, no Paço Municipal. O acesso é gratuito e livre para todos os públicos.

O evento, que passa pelas cidades dos 16 clubes participantes, proporciona aos torcedores a chance de tirar fotos com o troféu do campeonato e viver experiências interativas relacionadas ao futebol.

O Água Santa e o São Bernardo FC representam a região na elite do futebol paulista e terão a presença da carreta como uma celebração do campeonato. A iniciativa faz parte da programação especial do Paulistão Sicredi 2025, levando a paixão pelo futebol para mais perto dos torcedores.