Paulistão: São Paulo e Inter de Limeira se enfrentam nesta segunda

Na noite desta segunda-feira, 10 de Fevereiro, às 21h30, o Estádio Mané Garrincha, localizado em Brasília, será o palco de um importante confronto entre São Paulo e Inter de Limeira. Este jogo marca a abertura da primeira rodada do Campeonato Paulista, que teve que ser remarcado devido a ajustes no calendário da competição.

A equipe do Tricolor paulista permanecerá na capital federal durante toda a semana, pois se prepara também para um show da renomada cantora Shakira, programado para ocorrer no Morumbi na quinta-feira, 15 de março. Além do duelo contra a Inter de Limeira, os jogadores do São Paulo também enfrentarão o Velo Clube no mesmo estádio no dia do evento musical.

Inter de Limeira luta contra o rebaixamento

Por outro lado, a Inter de Limeira enfrenta uma situação complicada na tabela. Atualmente ocupando a lanterna do campeonato com apenas cinco pontos, a equipe sob o comando de Felipe Conceição vem de uma derrota recente para a Portuguesa, que terminou com um placar de 2 a 0. A pressão sobre o time é evidente, uma vez que um empate nesta partida poderia significar a saída da zona de rebaixamento. Isso ocorre porque Água Santa e Velo Clube possuem a mesma quantidade de pontos, mas cada um deles já conquistou uma vitória no torneio.

Vale ressaltar que os dois últimos colocados ao final da fase de grupos serão rebaixados para a Série A2 do Campeonato Paulista, o que torna este confronto ainda mais crucial para as ambições da Inter de Limeira.