Paul McCartney e Ringo Starr emocionam fãs em show histórico em Londres

Na última quinta-feira (19), Paul McCartney e Ringo Starr, os dois membros sobreviventes dos Beatles, realizaram uma apresentação completa na arena O2 em Londres, reunindo cerca de 20 mil fãs. Este show, que faz parte da turnê “Got Back”, marcou um momento significativo para os admiradores da icônica banda britânica, que deixou uma marca indelével na história da música. O concerto não celebrou apenas a música dos Beatles, mas também prestou homenagem a John Lennon e George Harrison, membros falecidos do grupo. Durante o evento, imagens históricas da banda foram exibidas, criando uma atmosfera nostálgica que toca o coração dos presentes. McCartney e Starr interpretaram clássicos como “Helter Skelter” e “Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band” , relembrando a magia que os Beatles trouxeram ao mundo da música. Um dos momentos mais emocionantes da noite foi a participação especial do guitarrista Ronnie Wood , da banda Rolling Stones . Além disso, um dueto virtual com John Lennon foi uma das atrações principais do show. A apresentação de Lennon, gravada há mais de 40 anos, foi acompanhada por McCartney ao vivo na canção “I’ve Got a Feeling”, criando uma conexão única entre passado e presente. Esta apresentação em Londres foi o ponto culminante da turnê “Got Back”, que teve início nos Estados Unidos em 2022 e incluiu shows memoráveis no Brasil, em cidades como São Paulo e Florianópolis . Com um legado musical que transcende gerações, McCartney e Starr continuam a celebrar a história dos Beatles, mantendo viva a essência de uma das bandas mais influentes de todos os tempos.