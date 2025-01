Patti Smith é hospitalizada sem previsão de retorno aos EUA

Patti Smith, ícone da música e da arte, foi internada na noite de quarta-feira (29) em um hospital na capital paulista, onde se submeteu a uma série de exames médicos. De acordo com informações de fontes ligadas à artista, o atendimento ocorreu no renomado Hospital Sírio-Libanês, localizado no bairro Bela Vista, região central de São Paulo. Após a avaliação médica, Patti retornou ao seu hotel.

Relatos indicam que a cantora chegou ao hospital apresentando um estado de fraqueza considerável. Durante os dias anteriores, ela enfrentou episódios de enxaqueca intensa e episódios de tontura. Em virtude dessas condições, os médicos recomendaram um período de repouso absoluto, o que impede sua presença na abertura da exposição “A Amazônia”, que acontece na galeria Mendes Wood. Até o momento, não há informações sobre quando Patti poderá retornar aos Estados Unidos.

A exposição em questão inclui videoinstalações do projeto “Correspondences”, uma colaboração artística entre Patti Smith e o coletivo Soundwalk. As performances relacionadas ao projeto estavam agendadas para ocorrer no Teatro Cultura Artística. Entretanto, uma situação preocupante se desenrolou durante a primeira apresentação, quando a artista desmaiou no palco cerca de meia hora após o início do espetáculo, levando ao cancelamento da segunda sessão programada para esta quinta-feira (30).

Após o incidente no palco, Patti foi assistida nos camarins utilizando uma cadeira de rodas. Ela retornou brevemente para comunicar ao público que não estava bem e precisaria cancelar a apresentação. Antes de encerrar sua participação, conseguiu interpretar as canções “Wing” e “Because The Night”.

O projeto “Correspondences” tem características performáticas marcantes. No mês de janeiro, Smith percorreu diversas cidades da América Latina apresentando seis textos que abordavam questões prementes do século XXI, incluindo a crise climática e a incerteza sobre a existência humana. A performance une fala e música em uma experiência multimídia rica, onde a sonoridade atmosférica do Soundwalk Collective se entrelaça com sons da natureza.

Além disso, as apresentações são acompanhadas por projeções de filmes de diretores renomados como Pier Paolo Pasolini e Andrei Tarkovski. O Soundwalk Collective, fundado em 2000 e baseado em Berlim, é um grupo artístico multidisciplinar que explora as intersecções entre música, cinema e artes visuais. Este coletivo já colaborou com figuras ilustres como Jean-Luc Godard, Philip Glass e Charlotte Gainsbourg.