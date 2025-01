Patti Smith Passa Mal Durante Apresentação em São Paulo

A renomada cantora e compositora Patti Smith, de 78 anos, enfrentou um episódio de mal-estar durante sua performance no Teatro Cultura Artística, na noite desta quarta-feira (29), em São Paulo. O incidente ocorreu enquanto a artista recitava poesias musicadas, momento em que ela desabou no chão e ficou incapacitada por alguns minutos.

Durante a apresentação, que fazia parte do projeto “Correspondences”, realizado em colaboração com o Soundwalk Collective, Patti Smith caiu enquanto declamava versos sobre questões relacionadas ao aquecimento global. A queda foi repentina e resultou em um impacto que fez com que a artista batesse a cabeça no chão.

Testemunhas relataram que, antes do incidente, Patti havia sido ajudada por um dos integrantes do Soundwalk Collective para subir ao palco. Imediatamente após a queda, médicos presentes na plateia se mobilizaram para prestar os primeiros socorros à cantora, enquanto o público, visivelmente alarmado, aguardava informações sobre seu estado de saúde. A atmosfera no teatro era de apreensão e algumas pessoas demonstraram emoção intensa diante da situação.

Após cerca de dez minutos de tensão, Patti Smith retornou ao palco em uma cadeira de rodas e surpreendeu a todos ao cantar seu famoso sucesso “Because The Night”. Após a performance, ela recebeu atendimento médico dentro do teatro. Apesar do ocorrido, a artista estava consciente e sob observação médica para determinar se seria necessário seu encaminhamento a um hospital.

O público inicialmente interpretou a queda como parte da apresentação artística, mas rapidamente a confusão deu lugar à preocupação quando uma espectadora pediu ajuda médica e as luzes do teatro foram acesas. De acordo com relatos de presentes, Patti aparentemente sofreu uma queda de pressão antes do incidente.

A estudante universitária Mariana Clemente, de 19 anos e fã do livro “Just Kids”, escrito pela própria cantora, expressou sua confusão durante o episódio: “Eu pensei: ‘nossa, mas isso é parte da performance?’. Mas percebi que não era porque as folhas de sulfite caíram nela e pessoas se aproximaram para socorrê-la”.