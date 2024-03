Patrulha Maria da Penha da GCM Diadema faz palestra para 150 trabalhadores

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Diadema, por meio da sua Patrulha Maria da Penha, realizou nesta sexta-feira, 8/3, uma palestra educativa para 150 funcionários da empresa Grand Pack Embalagens, sediada no município. A data é duplamente oportuna porque é o Dia Internacional da Mulher e também marca o terceiro aniversário da Patrulha, especializada na proteção de mulheres com Medida Protetiva.

A palestra foi conduzida pela Inspetora Chefe GCM Ana Rosa e a GCM Luta, que divide com a GCM Simone Cristina, a coordenação das duas equipes da Patrulha Maria da Penha – GCM Diadema. “Além de garantir acompanhamento e proteção às mulheres com Medida Protetiva, a Patrulha realiza palestras e outras ações educativas para divulgar o serviço, informando, encorajando e empoderando as vítimas que sofrem diversas formas de violência a dar um basta na situação e denunciarem os agressores”, destacou a Inspetora Chefe.

Símbolo do compromisso da Prefeitura no combate à violência contra mulheres, a criação da Patrulha Maria da Penha da GCM Diadema foi uma das primeiras medidas sancionadas pelo prefeito José de Filippi Júnior, quando tomou posse no ano 2001.

Em três anos de trabalho, a Patrulha Maria da Penha – GCM Diadema já recebeu 841 medidas protetivas. Nesse período, realizou mais de 17 mil rondas/atendimentos e prendeu em flagrante 50 homens por descumprimento de medidas protetivas ou agressões.

O evento oficial do 3º aniversário da Patrulha está agendado para o próximo dia 14, quinta-feira, a partir das 10 horas, no Centro Cultural Diadema / Teatro Clara Nunes. O endereço é rua Graciosa nº 300, centro.

SERVIÇOS DE APOIO/PROTEÇÃO À MULHER EM DIADEMA:

– Patrulha Maria da Penha: 97185-6251 (whatsapp)

– GCM: ligue 153; 4043-6330; 0800-770-559 (24 HORAS)

– Casa Beth Lobo: rua das Turmalinas, 35 – Centro – tel. 4043-0737

– Delegacia de Defesa da Mulher: rua Santa Rita de Cássia, 42 – Centro – tel. 4044-9224

– Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres / Conselho dos Direitos da Mulher – 4057-7925