Patrocinadora inicia treinamento dos ambulantes que vão trabalhar no Carnaval de Rua

O prefeito Ricardo Nunes acompanhou, nesta quinta-feira (13), na Vila Anastácio, Zona Oeste da capital, o início do treinamento e a entrega dos kits destinados pela AMBEV (Companhia de Bebidas das Américas) aos 15 mil ambulantes credenciados para trabalhar no Carnaval de Rua 2025 da cidade de São Paulo.

Segundo o prefeito Ricardo Nunes, o Carnaval irá movimentar cerca de R$ 3,4 bilhões na economia da cidade. “Só aqui são 15 mil pessoas que vão ter uma oportunidade de ganho e, no total, a festa deve gerar 50 mil empregos na cidade”, contou o prefeito destacando que a festa em São Paulo será a maior do Brasil.

O kit é composto por credencial, colete, guarda-sol e isopor. Os comerciantes cadastrados passarão por treinamento e terão acesso à pré-venda de produtos com preços diferenciados.

Desempregada, Renata Bueno, 52 anos, conta que viu no Carnaval de Rua uma oportunidade de conseguir um dinheiro a mais. “Vou trabalhar todos os dias e a expectativa é que eu consiga vender bastante”, disse.

De olho nas contas no fim do mês, a vendedora de bolos Evelin Prado, 37 anos, imagina que poderá quitar alguns boletos com o trabalho no Carnaval de Rua. “Quero vender bastante pois sei que isso vai ajudar nas minhas contas. É um dinheiro a mais que vai entrar e que vai ajudar bastante”, destaca.

A Administração Municipal investiu mais de R$ 42,5 milhões em infraestrutura e produção para a festa deste ano, na qual participarão 767 blocos inscritos. A cidade contará com 860 desfiles. Eles acontecerão durante o pré-carnaval, nos dias 22 e 23 de fevereiro; o carnaval, entre 1º e 4 de março; e os desfiles pós-carnaval em 8 e 9 de março.

A Prefeitura é responsável pela organização da festa, por meio da SPTuris, desde a inscrição dos blocos até a implementação das normas de segurança. A autorização para os desfiles e os trajetos dos blocos foram planejados com a aprovação da Companhia de Engenharia de Trânsito (CET) e outros órgãos de segurança pública.

Curso gratuito de capacitação

Técnicas de venda, gestão financeira e atendimento ao público fazem parte do curso gratuito “Meu Comércio de Rua: Vendendo em Grandes Eventos” que a Prefeitura, em parceria com a AMBEV, promoverá para capacitar os ambulantes que irão atuar no Carnaval de Rua 2025. As vagas são limitadas e os interessados podem se inscrever e participar gratuitamente até 21 de fevereiro pelo Portal do Cate.

O objetivo dessa formação é orientar e preparar os participantes para trabalhar no carnaval e em grandes eventos de forma legal e planejada ensinando práticas necessárias ao comércio de rua.

O curso é dividido em três módulos e abordará temas como o papel dos vendedores ambulantes na economia; como se planejar para um evento; técnicas de venda e atendimento ao cliente; gestão de finanças e precificação; marketing do negócio; avaliação dos resultados após um evento; sustentabilidade no trabalho; saúde e bem-estar do ambulante e o caminho e as vantagens de formalizar o trabalho de vendedor ambulante.