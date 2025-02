Patrícia Ramos viraliza com vídeo de “Sou Céu ou Chão”, feat de Mumuzinho com Thiaguinho

A influenciadora digital Patrícia Ramos publicou no último final de semana um vídeo cantando o hit “Sou Céu ou Chão”, feat de Mumuzinho com o cantor Thiaguinho. O vídeo, em que aparece cantando e comentando a música no chuveiro, já soma mais de 1 milhão de visualizações e 74 mil curtidas. “Sou Céu ou Chão” compõe o novo álbum de Mumuzinho, “Conectado”, que celebra os 15 anos de carreira do cantor. O clipe de “Sou Céu ou Chão” já tem mais de 1 milhão de visualizações no YouTube e 2 milhões de streams no Spotify.

Nos mais de 900 comentários, os fãs se divertem com o humor único da influenciadora, além do comentário do próprio Mumuzinho. Com 5,5 milhões de seguidores e mais de 270 milhões de visualizações em seus vídeos, Patrícia Ramos se consagra como uma das maiores influenciadoras da atualidade.

Patrícia Ramos continua a atrair uma audiência crescente com seus conteúdos, com admiradores de diversas faixas etárias e estilos de vida. A criadora tem conquistado o público com vídeos que variam entre temáticas diferentes, como conselhos sinceros e reflexões sobre autoestima, sempre com uma abordagem bem-humorada e inspiradora.