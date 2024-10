Patrícia Ramos viraliza com cover de “Derrama Tua Glória” ao lado de Laura Vitório

A influenciadora digital Patrícia Ramos publicou nesta semana um vídeo emocionante cantando o hino “Derrama Tua Glória”, do Ministério Unção Ágape, acompanhada por Laura Vitório no violão. O registro, que já soma mais de 800 mil visualizações, conquistou o público com a interpretação única de Patrícia e a atmosfera intimista.

Confira:

Nos comentários, fãs exaltam a voz de Patrícia, destacando a sensibilidade que ela traz à canção com sua voz autêntica. Com 5,2 milhões de seguidores e mais de 270 milhões de visualizações em seus vídeos no último mês, Patrícia Ramos se consagra como uma das maiores influenciadoras da atualidade.

Além de mostrar toda a potência de sua voz, Patrícia continua a atrair uma audiência crescente com seus conteúdos, com admiradores de diversas faixas etárias e estilos de vida. A criadora tem conquistado o público com vídeos que variam entre temáticas diferentes, como conselhos sinceros e reflexões sobre autoestima, sempre com uma abordagem bem-humorada e inspiradora.