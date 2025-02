Patrícia Ramos compra participação no primeiro grupo de academias premium do país

A influenciadora, apresentadora e atriz Patrícia Ramos acaba de dar um novo passo em sua trajetória: ela agora é sócia da Silva Gym, o primeiro grupo de academias premium do Brasil, onde começou como aluna e acabou se apaixonando pelo formato de negócio. Com mais de 5,4 milhões de seguidores no Instagram e 4,5 milhões no TikTok, Patrícia compartilha sua rotina de treinos e tem grande engajamento do público. Já o envolvimento de Patrícia com a marca começou de forma natural, a partir da sua experiência pessoal com os treinos.

“Minhas amigas ficavam me falando sobre a Silva Gym, até que, no ano passado, decidi fazer uma aula teste e me apaixonei! O que me chamou atenção de cara foi que a academia era diferente, com um ambiente mais controlado, o apoio constante dos professores e sem aquela superlotação que sempre me desmotivou. Antes, eu treinava só três vezes por semana, mas na Silva comecei a ir todos os dias, porque me senti confortável, acolhida e vi os resultados no meu corpo”, conta Patrícia.

A Silva Gym, fundada por Rafael Silva e seus sócios Rodrigo Viegas e Eduardo Prado, já conta com quatro unidades no Rio de Janeiro e um modelo de negócios consolidado. Agora, se prepara para expandir para São Paulo com sua primeira franquia na cidade, além da construção de mais duas novas academias no Rio. Com lotação controlada, acompanhamento profissional de alto nível, agendamento de horários e limite de três alunos por professor, a Silva Gym aposta em um modelo exclusivo e acolhedor para o público. A sua proposta é criar um novo mercado de academias, onde a experiência do cliente é o principal.