PAT realiza processo para 500 vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), serviço de intermediação de mão de obra da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), está com 500 vagas de emprego para contratação imediata. As vagas são destinadas para pessoas de todas as faixas etárias, com ou sem experiência, em uma grande rede atacadista.

O estabelecimento está previsto para ser inaugurado ainda no primeiro semestre na Vila Maria, zona norte da capital paulista. Os processos seletivos já estão em andamento e são elegíveis também para pessoas com deficiência. Para isso, o processo contará com o apoio do Polo de Empregabilidade Inclusivo (PEI) da Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência.

Para se candidatar, é necessário comparecer no endereço na Rua Boa Vista 170 – 2º Subsolo, das 9h às 17h, próximo ao metrô São Bento, no centro da capital, com documentos pessoais e currículo atualizado.

Veja as vagas disponíveis:

68 vagas para Operador de Caixa – ensino médio completo e experiência em qualquer área de atendimento;

– ensino médio completo e experiência em qualquer área de atendimento; 68 vagas para Atendente de Cafeteria e Padaria – ensino médio completo e experiência em qualquer área de atendimento;

– ensino médio completo e experiência em qualquer área de atendimento; 5 vagas para Açougueiro – ensino fundamental completo – experiência comprovada na função;

– ensino fundamental completo – experiência comprovada na função; 9 vagas para Auxiliar de Açougue – ensino fundamental completo – não exige experiência;

– ensino fundamental completo – não exige experiência; 15 vagas para Empacotador – ensino médio completo ou cursando – não exige experiência;

– ensino médio completo ou cursando – não exige experiência; 68 vagas para Repositor Mercearia, Perecíveis e Hortifruti – ensino médio completo ou cursando – não exige experiência;

– ensino médio completo ou cursando – não exige experiência; 3 vagas para Padeiro – ensino fundamental completo – experiência em produção de produtor em padarias;

– ensino fundamental completo – experiência em produção de produtor em padarias; 6 vagas para Vendedor de Cartão da Loja – ensino médio completo – experiência na área de vendas.

Serviço:

Ação de empregabilidade PAT Ferraz de Vasconcelos

Prazo: Até 5 de fevereiro, das 9h às 17h.

Endereço do processo seletivo: Rua Boa Vista 170 – 2º Subsolo, às 9h, próximo ao metrô São Bento, centro de SP.

Documentos necessários: RG, CPF, Carteira de Trabalho e CV atualizado