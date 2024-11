Pastor Henrique Vieira lança candidatura à presidência da Câmara

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) anunciou a candidatura do deputado Pastor Henrique Vieira (RJ) para suceder Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara dos Deputados. Com 13 parlamentares em sua bancada, o PSOL mantém a tradição de lançar candidaturas próprias nas eleições da Mesa Diretora, mesmo diante do forte favoritismo de Lira, que tem angariado significativo apoio entre diversos partidos.

Nas duas últimas eleições, o PSOL apresentou nomes como Luiza Erundina (SP) e Chico Alencar (RJ), que obtiveram 16 e 21 votos, respectivamente, contra as expressivas votações de Lira. Este ano, o cenário político se mostra ainda mais desafiador para o PSOL, uma vez que Hugo Motta (PB), líder do Republicanos e nome apoiado por Lira, já conta com apoio formal de uma ampla coalizão partidária que inclui legendas como PT e PL. O apoio de Antonio Brito e Elmar Nascimento, líderes do PSD e União Brasil, ao nome de Motta, fortalece ainda mais sua candidatura. A eleição da Mesa Diretora está marcada para fevereiro, e a expectativa é que o anúncio oficial da candidatura de Pastor Henrique Vieira aconteça no próximo dia 26.

A candidatura de Pastor Henrique Vieira à presidência da Câmara representa mais uma tentativa do PSOL de influenciar a agenda política nacional por meio de um nome próprio, apesar das probabilidades desfavoráveis. Com o apoio consolidado ao candidato Hugo Motta por partidos diversos, a disputa promete ser acirrada. A presença de um candidato do PSOL no pleito reforça a importância da diversidade política no debate parlamentar brasileiro, mesmo diante de uma configuração de forças predominantemente favorável à reeleição de Arthur Lira.