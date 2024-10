Passeio off-road promove inclusão pelas trilhas de Ribeirão Pires

Cerca de 100 jipeiros voluntários participaram, na manhã deste domingo (29), do 18º Passeio Inclusivo do Jeep Clube Ribeirão Pires que contou com mais de 120 inscritos. A concentração dos jipes aconteceu no Salão dos Lagos do Hotel Estância Pilar, e, na sequência, o comboio saiu pelas redondezas da Quarta Divisão em percurso off-road de, aproximadamente, 20km e duração média de 1 hora e meia.

As irmãs Valentina Cardoso da Silva, 7 anos, e Emanuelle Terezinha da Silva,13, ambas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), não escondiam a euforia e ansiedade em participar pela primeira vez da ação. “O avô delas tinha um bug, então elas gostam desse espírito aventureiro. Valentina trouxe até o Jake (pelúcia) para se divertir”, disse a mãe, Daniela Cristina Cardoso da Silva, moradora do Planalto Bela Vista.

Moradoras de Mogi das Cruzes, Regina Martins Ribeiro, e a filha Verônica Martins Ribeiro, 34 anos, deficiente visual, disseram que ficaram alguns anos sem participar. “Sentir o balanço da trilha e o vento no rosto é vida”, completou Verônica.

Orgulhosos por serem veteranos como voluntários no passeio inclusivo do Jeep Clube de Ribeirão Pires, o trio de jipeiros de São Miguel Paulista/Itaquera – Mario Kiyoshi Takahashi, José Marcelino Maquea e Edvair Humberto – não escondia a felicidade em estar na Estância mais uma vez. “Já perdemos a conta de quantas vezes aderimos à ação, deve ser o sexto ou sétimo ano. E é sempre um aprendizado estar com todos eles, de crianças a idosos”, comentou Mario.

“Atingimos a maioridade, graças ao apoio do pessoal off-road, sempre numa crescente, com mais voluntários e mais inscritos. Isso para nós é sensacional e gratificante. Só temos a agradecer a todos que não viram distâncias para ajudar as pessoas, vindo do interior e litoral para proporcionar um dia diferente para essas pessoas”, comentou o presidente do Jeep Clube, Nelson Dias de Freitas.

Com o apoio da Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social e da Coordenadoria de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, o Passeio Inclusivo do Jeep Clube de Ribeirão Pires promove a inclusão de pessoas com deficiência em passeio off-road em trilhas do município