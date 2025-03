Passagem de megablocos muda itinerários de ônibus na Av. Marquês de São Vicente

A SPTrans informa que, na segunda-feira (3) e terça-feira (4), sempre a partir das 8h, 21 linhas serão desviadas durante a passagem dos megablocos Lua Vai e Poderoso, na Barra Funda, Zona Oeste.

Percurso: Av. Marquês de São Vicente, entre a Av. Dr. Abrahão Ribeiro e a Praça Luiz Carlos Mesquita.

MEGABLOCO LUA VAI

3/03 (segunda-feira) – 13h às 18h

MEGABLOCO PODEROSO

4/03 (terça-feira) – 13h às 18h

Confira as alterações:

8544/10 Cid. D’Abril 3ª Gleba – Pça. do Correio

8600/10 Term. Pirituba – Lgo. do Paissandu

9501/10 Term. Cachoeirinha – Lgo. do Paissandu

Ida: normal até a Av. Marquês de São Vicente, Pça. José Vieira de Carvalho Mesquita, Av. Nicolas Boer, Av. Pompéia, R. Palestra Itália, Av. Francisco Matarazzo, acesso, Av. Mario de Andrade (Metrô Barra Funda – Lado Sul), Av. Pacaembu, Av. Dr. Abrahão Ribeiro, R. Norma Pieruccini Giannotti, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Rudge, Pte. Casa Verde, acesso, Av. Otaviano Alves de Lima, acesso, Ponte do Limão, Av. Ordem e Progresso, Pça. Luiz Carlos de Mesquita, Av. Marquês de São Vicente, prosseguindo normal.

209P/1 Cachoeirinha – Term. Pinheiros

Ida: normal até a Av. Marquês de São Vicente, Pça. José Vieira de Carvalho Mesquita, Av. Nicolas Boer, Av. Pompéia, R. Palestra Itália, Av. Francisco Matarazzo, acesso, Av. Mário de Andrade, Retorno, Av. Mário de Andrade (Metrô Barra Funda – Lado Sul), R. Pedro Machado, Av. Antártica, Av. Sumaré, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Antártica, Pça. Tomás Morus, R. Pedro Machado, Av. Mário de Andrade, retorno, Av. Mario de Andrade (Metrô Barra Funda – Lado Sul), Av. Francisco Matarazzo, Vd. Pompéia, Av. Nicolas Boer, Pça. José Vieira de Carvalho Mesquita, Av. Marquês de São Vicente, prosseguindo normal.

8500/10 Term. Pirituba – Metrô Barra Funda

978A/10 Term. Cachoeirinha – Metrô Barra Funda

Sentido único: normal até a Av. Marquês de São Vicente, Pça. José Vieira de Carvalho Mesquita, Av. Nicolas Boer, Av. Pompéia, R. Palestra Itália, Av. Francisco Matarazzo, acesso, Av. Mário de Andrade, retorno, Av. Mário de Andrade (Metrô Barra Funda – Lado Sul), Av. Francisco Matarazzo, Vd. Pompéia, Av. Nicolas Boer, Pça. José Vieira de Carvalho Mesquita, Av. Marquês de São Vicente, prosseguindo normal.

Durante o evento, estas linhas deverão operar em sistema circular.

Operação de Ônibus no Carnaval

A SPTrans preparou um site especial para o passageiro consultar se sua linha de ônibus precisará desviar seu caminho pela passagem dos blocos de rua. Basta acessar o site e pesquisar a linha para verificar os desvios.