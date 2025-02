Passagem do Bloco do Pequeno Burguês altera linhas no Jardim São Paulo no sábado, 8

A SPTrans informa que, das 13h às 18h do sábado (8), três linhas serão desviadas para a passagem do Bloco do Pequeno Burguês no Jardim São Paulo, Zona Norte da cidade.

Bloco Pequeno Burguês – das 13h às 18h

Percurso: Rua Carlos de Laet, Pq. Luís Domingos, Rua Castro Maia, Av. Leôncio de Magalhães, Rua Carlos de Laet.

Confira os desvios:

107T/10 Metrô Tucuruvi – Term. Pinheiros

Ida: normal até a Av. Guapira, Av. Gen. Ataliba Leonel, Pça. Orlando Silva, Av. Luiz Dumont Villares, Av. Zaki Narchi, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Pça. Orlando Silva, Av. Gen. Ataliba Leonel, Av. Guapira, prosseguindo normal.

174M/10 Vila Sabrina – Museu Ipiranga

Ida: normal até a Av. Guapira, Av. Gen. Ataliba Leonel, Pça. Orlando Silva, Av. Luiz Dumont Villares, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. Luiz Dumont Villares, Av. Gen. Ataliba Leonel, Av. Guapira, prosseguindo normal.

1788/10 Jd. Fontalis – Metrô Santana

Ida: normal até a Av. Nova Cantareira, Rua Domingos Calheiros, Av. Tucuruvi, Av. Luiz Dumont Villares, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Praça Orlando Silva, Av. Luiz Dumont Villares, Av. Tucuruvi, Rua Monte D’Ouro, Av. Cel. Sezefredo Fagundes, prosseguindo normal.

Operação de Ônibus no Carnaval

A SPTrans preparou um site especial para o passageiro consultar se sua linha de ônibus precisará desviar o caminho por conta da passagem dos blocos de rua. Basta acessar o site e pesquisar a linha para verificar os desvios.