Passagem de bloco altera linhas na região do Limão no sábado (22)

A SPTrans informa que, das 9h às 13h de sábado (22), as linhas 178T/10 Metrô Santana – Ceasa e 971A/10 Jd. Primavera – Shop. D serão alteradas durante a passagem do Bloco Afose Vozes do Run, na região do Limão, Zona Norte.

Percurso do bloco: Rua Carolina Soares, Praça do Sossego, Rua Madalena Madureira, Rua Rocha Lima, Praça Antônio Franco Velasco.

Confira as alterações:

178T/10 Metrô Santana – Ceasa

Ida: normal até Av. Eng. Caetano Álvares , Av. Mandaqui , Av. Prof. Celestino Bourroul , Av. Nsa. Sra. do Ó , prosseguindo normal.

normal até , , , , prosseguindo normal. Volta: normal até Av. Nsa. Sra. do Ó, Av. Prof. Celestino Bourroul, Av. Casa Verde, Av. Eng. Caetano Álvares, prosseguindo normal.

971A/10 Jd. Primavera – Shop. D

Ida: normal até a Praça Francisco D’auria , Rua João Serrano , Av. Eng. Caetano Álvares , Rua Guiomar da Rocha , Av. Eng. Caetano Álvares , Rua Elias Gannam , prosseguindo normal.

normal até a , , , , , , prosseguindo normal. Volta: normal até a Rua Águas Virtuosas, Av. Eng. Caetano Álvares, retorno, Av. Eng. Caetano Álvares, Rua João Serrano, Praça Francisco D’auria, Av. Nsa. Sra. do Ó, prosseguindo normal.

Operação de ônibus no Carnaval

A SPTrans preparou um site especial para que os passageiros possam consultar se suas linhas de ônibus terão desvios devido à passagem dos blocos de rua. Basta acessar o site e pesquisar a linha desejada para verificar as mudanças no itinerário.