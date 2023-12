Passageiros da CPTM enfrentam transtornos nesta sexta (15)

Os passageiros da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) enfrentam dificuldades na manhã desta sexta-feira (15) na linha 7-Rubi.

Uma falha em um veículo de manutenção, em teste e não tripulado, às 3h50, na região da estação Vila Aurora, faz com que os trens circulem em via única.

Os passageiros de trens que partem de Jundiaí e seguem para a estação Vila Aurora desembarcam e embarcam no sentido Brás.

Já os trens que partem do Brás intercalam o desembarque entre as estações Vila Aurora e Jaraguá.

Segundo a CPTM, o serviço 710, que permite a viagem entre as duas linhas sem a necessidade de transferência de trens, está temporariamente suspenso.

Os passageiros das linhas precisam desembarcar no Brás para poder seguir viagem.

O sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foi acionado para atender os passageiros entre as estações Pirituba e Perus.

A linha 10-Turquesa circula normalmente.