‘Passa a Bola’, novo hit da banda Planta e Raiz com MC Hariel, une filosofias de vida

Não é exatamente uma novidade dizer que a música promove encontros de gerações. Mas, quando a banda Planta e Raiz sobe ao palco com MC Hariel, a união extrapola os vínculos dos acordes, melodias e composições. A afinidade entre ambos se aglutina em uma filosofia de vida, muito bem sintetizada no single ‘Passa a Bola’.

O lançamento faz parte do álbum ”Planta e Raiz ao vivo em Noronha’, gravado em 3 de novembro do ano passado, no arquipélago pernambucano de Fernando de Noronha, formado por 21 ilhas vulcânicas. O material completo vai ser lançado ainda este ano, tanto em plataformas de streaming como de vídeo, contendo as imagens do show histórico filmado dentro do Forte Nossa Senhora dos Remédios.

‘Passa a Bola’ é o terceiro hit fruto deste trabalho, que já ganhou o mundo para a alegria dos fãs. No mês passado, foram lançados ‘Partiu’ e ‘Lilás’ – músicas entoando o reggae litorâneo clássico da banda, com mensagens de evolução humana e pregando o contato respeitoso com a natureza.

“Foi uma alegria enorme compor e cantar essa música com MC Hariel, que é um jovem que faz um som incrível e tem uma super afinidade sonora e de estilo de vida como a gente. As coisas se afinaram de uma forma muito orgânica, que parecia até que ele já estava em turnê conosco há muitos anos”, compara Zeider Pires, vocalista do grupo.

Curiosamente, o tempo que a banda Planta e Raiz tem de carreira é exatamente a idade de MC Hariel: 26 anos. O conjunto está na estrada desde 1998 e é uma das mais longevas bandas de reggae em atividade no Brasil. Aclamado por seus shows ao vivo, o grupo já tocou em todas as capitais do país e também na Europa, Japão e Austrália. A atual formação da Planta e Raiz tem Franja e Fernandinho na guitarra, Samambaia no baixo e Juliano na bateria.

Ícone da nova geração, MC Hariel ostenta números fabulosos em suas redes sociais, com músicas com temas políticos e direcionada aos mais jovens. Seu funk e trap arrebatador teve um encaixe preciso com o reggae suingado da Planta e Raiz.

“A letra de ‘Passa a Bola’ fala dessa disposição em unir as pessoas, através de um bom propósito. De você focar em algo, trabalhar muito para que isso aconteça, mas saber superar as adversidades quando elas chegarem, porque elas, invariavelmente, virão. Não há caminho fácil, mesmo quando você tem muito talento. Então, como diz o refrão da música, você tem que seguir o jogo e passar a bola. Esperar chegar seu momento e aí, sim, usufruir dele. Essa é uma realidade que se aplica tanto a mim, quanto a MC Hariel. Nós dois viemos de baixo e lutamos muito para crescer na cena musical”, resume Zeider.

Mesmo com seus 45 anos – quase 20 a mais que seu parceiro MC Hariel –, Zeider recusa o papel de paizão ou mentor. “Ele é um parceirão. Trato Hariel como um amigo, um companheiro de palco e de vida. A gente tem uma sintonia muito bonita. Talvez, mesmo ele sendo mais novo, seja até ele que me ensine mais”, brinca.

Na letra de ‘Passa a Bola’, inclusive, há uma menção sobre a passagem do tempo (“a vida é um sopro, eu gostaria de lembrar. A cada passo um mundo novo pode se apresentar”). Assim como uma receita para usá-lo da melhor forma possível (“Olhe ao seu redor e veja tudo o que você quer transformar. Pode acreditar! Acrescente amor e veja tudo mudar. Para melhor!”).

MC Hariel fez questão de viajar com a banda para se apresentar no projeto ‘Planta e Raiz ao vivo em Noronha’. No total, o novo álbum tem 20 faixas, divididos entre 10 sucessos e outras 10 inéditas. Os filhos de Zeider, Laura e Ziedro (19 e 14 anos, respectivamente), também fazem participação em outras músicas do disco, assim como a banda de percussão local Maracatu Nação Noronha.

Como forma de retribuir a hospitalidade durante os dias na ilha, os integrantes doaram 34 instrumentos de percussão e corda para estudantes da Escola Arquipélago, da rede estadual de ensino. Além disso, os músicos da Planta e Raiz deram uma aula de iniciação para os jovens aprenderem as primeiras noções musicais.