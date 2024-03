Páscoa: Panquecas de sabor inigualável para um café da manhã memorável

Panquecas de Cenoura com Recheio de Chocolate Cobertas com Lâminas de Amêndoas

Ingredientes para as panquecas de cenoura

2 cenouras médias descascadas e cozidas

1 xícara de chá de farinha de trigo peneirada

1 ovo grande

1/2 xícara de chá de leite de amêndoas ou coco

2 colheres de sopa de xilitol

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de café de sal

Azeite ou manteiga para untar a frigideira

Para o recheio de chocolate

200g de chocolate 60% cacau, picado

caixinha de creme de leite leve

200g de lâminas de amêndoas

Preparo:

Comece batendo no liquidificador as cenouras cozidas, o leite, o ovo e o xilitol por cerca de 5 minutos até obter uma mistura suave.

Adicione a farinha de trigo gradualmente até que a massa atinja uma consistência mole e homogênea.

Por último, incorpore o fermento em pó e o sal, pulsando brevemente para misturar.

Em seguida, aqueça uma pequena frigideira antiaderente em fogo médio e unte com óleo ou manteiga.

Despeje uma concha média da massa na frigideira e espalhe para formar uma panqueca.

Cozinhe por aproximadamente 2-3 minutos de cada lado, ou até que fiquem douradas.

Repita o processo com o restante da massa.

Preparo de recheio

Aqueça suavemente o creme de leite em uma panela até começar a ferver. Retire do fogo e adicione o chocolate picado, mexendo até obter uma mistura cremosa e homogênea.

Espalhe uma colher de sopa do recheio no centro de cada panqueca. Dobre-as ao meio ou enrole conforme desejar.

Para finalizar, adicione mais uma colher de recheio sobre cada panqueca e decore com lâminas de amêndoas.

Sirva as panquecas quentes e aproveite!