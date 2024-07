Partido Novo anuncia apoio à pré-candidatura de Flávia Morando em São Bernardo do Campo

O diretório municipal do Partido Novo de São Bernardo decidiu integrar a coligação da pré-candidatura de Flávia Morando à Prefeitura pelo União Brasil.

De acordo com o presidente do Partido Novo na cidade, Daniel Sanches, a decisão foi oficializada nesta sexta-feira (26/07) e vai contar com participação direta na elaboração do plano de governo da pré-candidata.

Outro fator primordial da legenda foi pautado no fortalecimento da luta contra a esquerda e seus aliados no município. “É uma maneira de fortalecermos nossa luta contra a esquerda, unindo as pessoas que mais se identificam com a direita na nossa cidade”, afirma Sanches.

APOIO RECEBIDO – Pré-candidata pelo União Brasil e única com o apoio do governo do prefeito Orlando Morando, Flávia Morando destacou a importância da chegada do Novo neste momento de pré-candidatura. “É, sem dúvida, um reforço muito importante para o nosso projeto, que tem crescido a cada dia. São Bernardo foi transformada nos últimos anos e não pode retroceder. As propostas do Partido Novo serão incorporadas ao nosso plano de governo”, destaca Flávia.

O Partido Novo mantém sua campanha para a Câmara Municipal e vai registrar 29 candidatos à vereança. A convenção da legenda está marcada para a próxima segunda-feira, dia 29, no plenário do Legislativo, a partir das 19h.