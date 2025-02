Parques de São Paulo oferecem programação especial de Carnaval para todas as idades

Os Parques Estaduais Urbanos de São Paulo se preparam para um Carnaval diferente, com atrações para todos os públicos. A folia será realizada em meio à natureza, oferecendo oficinas de máscaras, confetes ecológicos, caminhadas culturais e até teatro de fantoches com samba-enredo. A programação gratuita, promovida pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), visa integrar lazer, cultura e conscientização ambiental, permitindo que os visitantes aproveitem toda a infraestrutura dos parques, garantindo diversão para todas as idades.

“Acreditamos que o Carnaval nos parques estaduais é uma oportunidade única de unir celebração cultural e educação ambiental, proporcionando experiências enriquecedoras para toda a família”, destaca Ana Seabra, coordenadora de Parques e Parcerias da Semil.

Serão oito parques com uma programação especial de Carnaval, abrangendo a capital paulista, a Região Metropolitana de São Paulo e o município de Sorocaba.

Programação de Carnaval nos Parques

Parque da Juventude

Localizado na zona Norte da capital, o Parque da Juventude é conhecido por suas amplas áreas verdes e infraestrutura, que inclui quadras esportivas e espaços culturais. De 28 de fevereiro a 3 de março, o parque promoverá oficinas de pintura de máscaras de Carnaval na Sala de Educação Ambiental, com horários das 9h às 12h e das 14h às 16h.

Parque Jequitibá

Situado em Sorocaba, o Parque Jequitibá destaca-se por suas trilhas ecológicas e espaços de convivência. Nos dias 1º e 2 de março, haverá desfiles de fantasias das 10h às 11h e das 14h às 15h, com a distribuição de confetes biodegradáveis feitos de folhas coloridas. De 1º a 5 de março, os visitantes poderão também aproveitar um espaço instagramável com máscaras de animais brasileiros ameaçados de extinção, disponível das 8h às 17h.

Atividades nos parques

Parque Belém

Com uma área de 210 mil metros quadrados, o Parque Estadual do Belém oferece diversas possibilidades de lazer, esporte, recreação e atividades culturais. Durante o Carnaval, o parque sediará diversas oficinas na Sala de Monitoria Ambiental, incluindo:

1º de março : Oficina de máscaras de Carnaval (10h às 12h e das 14h às 16h)

: Oficina de (10h às 12h e das 14h às 16h) 2 de março : Oficinas simultâneas de tinta natural e máscaras de Carnaval (10h às 12h e das 14h às 16h)

: Oficinas simultâneas de e (10h às 12h e das 14h às 16h) 3 de março : Oficinas simultâneas de confetes com folhas e máscaras de Carnaval (10h às 12h e das 14h às 16h)

: Oficinas simultâneas de e (10h às 12h e das 14h às 16h) 4 e 5 de março: Oficinas simultâneas de água saborizada e máscaras de Carnaval (10h às 12h e 14h às 16h)

Parque Guarapiranga

Conhecido por suas paisagens à beira da represa, o Parque Guarapiranga é um convite ao lazer aquático e à contemplação da natureza. O Carnaval no parque traz:

1º de março : Oficina de confetes de folhas , às 10h e às 14h, no Núcleo de Educação Ambiental

: Oficina de , às 10h e às 14h, no 2 de março : Oficina de máscaras de Carnaval inspiradas na fauna e flora , às 10h e às 14h

: Oficina de inspiradas na e , às 10h e às 14h 4 de março: Teatro de fantoches com samba-enredo do parque, às 14h

Parque da Várzea do Embu Guaçu

Este parque oferece uma imersão na natureza com atividades que promovem a interação com o meio ambiente. De 1º a 4 de março, das 9h às 16h, haverá pintura facial, confecção de máscaras e apresentações de canções de Carnaval.

Núcleo de Lazer Itaim Biacica

Com foco na educação ambiental, o núcleo preparou:

1º de março : Oficina de tiaras com coroas de flores , às 10h e às 14h, na Sala de Educação Ambiental

: Oficina de , às 10h e às 14h, na 2 de março : Oficina de confetes ecológicos , nos mesmos horários

: Oficina de , nos mesmos horários 5 de março: Caminhada histórica e visita monitorada ao museu, às 10h e às 14h, no Casarão Histórico

Núcleo de Lazer Maria Cristina Hellmeister de Abreu

As atividades deste núcleo incluem:

28 de fevereiro : Confecção de confetes sustentáveis , das 8h às 17h, próximo à Sala de Educação Ambiental

: , das 8h às 17h, próximo à 1º de março : Criação de máscaras de animais , das 8h às 17h

: , das 8h às 17h 2 de março : Produção de maracás com garrafas PET , das 8h às 17h

: , das 8h às 17h 3 de março : Montagem de painel sustentável , das 8h às 17h

: , das 8h às 17h 4 de março: Confecção de instrumentos musicais com materiais recicláveis, das 8h às 17h

Parque Ecológico do Tietê

Este parque oferece uma série de atividades voltadas para a educação ambiental durante o Carnaval: