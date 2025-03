Parque Maeda incentiva a pesca esportiva entre as mulheres com promoção especial

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Parque Maeda está promovendo uma ação especial para incentivar a prática da pesca esportiva entre o público feminino. Até o dia 14 de março, as mulheres poderão desfrutar da experiência pagando uma taxa reduzida de R$ 40,00 para pescar no Tancão, Engorda ou nos tanques do parque. A promoção, que oferece mais de 50% de desconto, é válida tanto para a pesca diurna quanto para a noturna.

Os pesqueiros do Parque Maeda funcionam em horários diferenciados: o Tancão e Engorda estão abertos todos os dias, das 07h30 às 18h, enquanto os tanques do parque operam de quinta a segunda, das 07h30 às 23h. A ação busca não apenas celebrar a data especial, mas também ampliar o acesso das mulheres a essa prática, que tradicionalmente conta com maior participação masculina.

Programa de introdução à pesca amplia experiência no parque

Além da promoção, o Parque Maeda recentemente implementou um programa de introdução à pesca, oferecendo uma experiência guiada para adultos e crianças aos sábados e domingos. A atividade acontece no tanque 4 e conta com o suporte de um instrutor especializado, que ensina desde a colocação da isca no anzol até a retirada do peixe e sua devolução à água.

A proposta do programa é tornar a pesca uma atividade acessível e educativa, proporcionando aprendizado prático e incentivando a conexão com a natureza. No tanque 4, os participantes podem pescar lambaris e tilápias, espécies de pequeno porte que permitem o uso de varas de bambu, sem necessidade de carretilha ou molinete. Dessa forma, o processo se torna mais intuitivo e ideal para iniciantes.

Para garantir o bem-estar dos peixes e a preservação ambiental, o Parque Maeda disponibiliza passaguá e tapete de segurança para o manuseio adequado dos animais. Já as varas (de mão ou bambu) e iscas devem ser levadas pelos visitantes ou adquiridas na loja de pesca do parque, que oferece uma ampla variedade de equipamentos e acessórios.

Com essas iniciativas, o Parque Maeda reafirma seu compromisso em tornar a pesca esportiva uma prática inclusiva, incentivando mulheres e novos adeptos a descobrirem os benefícios da atividade, que vai além do lazer e proporciona momentos de aprendizado e contato direto com a natureza.

Sobre o parque

O Maeda conta com infraestrutura completa de lazer e hospedagem ao visitante, incluindo pesqueiro, um dos maiores restaurantes self-services do país e um dos maiores jardins japoneses do Brasil. É possível ter acesso ao Parque Maeda pelo passaporte day use. O passaporte é um pacote que já inclui o almoço, passeios como jardim japonês, árvore gigante e rodas d’água, parque aquático, pesca esportiva, passeios de trenzinho e de teleférico, pedalinho e quadriciclo. Com o passaporte day use, o almoço é à vontade com uma grande variedade de pratos quentes, comida japonesa e bebida não alcoólica. O passaporte pode ser adquirido antecipadamente pelo site.

O parque aquático do Maeda tem piscinas com toboáguas para crianças e adultos e conta com o apoio e a segurança de monitores e salva-vidas. Há, ainda, passeios a cavalo e voo de helicóptero por todo o perímetro do parque. A vista panorâmica é incrível e atrai muita gente.

Pesca esportiva e hospedagem

Para quem gosta de pesca esportiva, o Maeda é o lugar certo. O complexo de lazer tem diversos espaços para a prática da pesca, sendo eles: Tancão, Tanques de Engorda e os tanques do próprio parque. Em todos eles é possível fisgar espécies diferenciadas em meio a uma exuberante paisagem natural, repleta de verde e ar fresco.

Para ter uma experiência ainda mais bacana e aproveitar com calma, hospede-se na Pousada Maeda. A pousada já conta com uma piscina privativa e fica ao lado do Parque Maeda. Há apartamentos e chalés para casais e famílias com banheiro, TV, frigobar e roupas de cama e banho.

SERVIÇO:

WhatsApp: (11) 94303-9767

Telefone: (11) 2118-6200

Endereço: Rodovia Deputado Archimedes Lammoglia, Km 18 – Itu/SP

Site: www.parquemaeda.com.br