Parque Estadual da Cantareira realiza 25ª Caminhada Noturna

No dia 22 de fevereiro, o Parque Estadual da Cantareira, gerido pela Urbia, convida paulistanos e turistas que estarão na capital para o Carnaval a vivenciarem uma experiência única: a 25ª edição da Caminhada Noturna. A atividade, que combina lazer, ecoturismo e educação ambiental, oferece a oportunidade de desacelerar e se conectar com a natureza antes das festividades. Com uma atmosfera mágica e trilhas iluminadas pela luz do luar, o evento é o programa ideal para quem deseja aventurar-se por São Paulo de forma diferente, antes do ritmo intenso dos blocos e desfiles.

Uma trilha imersiva e cheia de descobertas

O percurso da trilha da Pedra Grande, um dos pontos mais famosos do parque, possui sete quilômetros (ida e volta), com nível de dificuldade moderado, e é guiado por biólogos do espaço. Durante a caminhada, os participantes têm a oportunidade de aprender sobre a biodiversidade local, incluindo a fauna e flora que tornam o Parque da Cantareira um refúgio natural em plena metrópole.

O ponto alto da experiência é a chegada à icônica Pedra Grande, um mirante natural localizado a 1.010 metros de altitude, que oferece uma vista panorâmica da cidade de São Paulo. O contraste entre a luz da lua e as luzes da metrópole cria um cenário único, perfeito para momentos de contemplação e para registros inesquecíveis.

“Com o Carnaval se aproximando, a Caminhada Noturna é uma excelente oportunidade para quem busca equilibrar os dias de festa com momentos de tranquilidade e conexão com o meio ambiente. Além disso, é uma chance de descobrir um lado menos conhecido de São Paulo, compreendendo a importância de áreas como o Parque da Cantareira na preservação ambiental e na qualidade de vida da população”, destaca Samuel Lloyd, diretor comercial da Urbia.

Para garantir que a aventura seja segura e agradável, a Urbia recomenda que os participantes utilizem agasalhos apropriados ao clima, levem água suficiente para se manterem hidratados, usem calçados fechados e adequados para trilhas, utilizem protetor solar, mesmo em dias nublados, e protejam a cabeça e o rosto com bonés ou chapéus.

Caminhada Noturna

Data: 22 de fevereiro

Horário: a partir das 17h45

Local: ponto de encontro Centro de Visitantes do Parque Horto Florestal

Endereço: Rua do Horto, 931 – Horto Florestal, São Paulo – SP

Valor: a partir de R$ 75

Ingressos: UrbiaPass