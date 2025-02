Santo André recebe novas cadeiras adaptadas para trilhas

O Polo Bilíngue de Santo André, referência no atendimento a alunos surdos da cidade, recebeu nesta quarta-feira (5) cerimônia de entrega de três cadeiras adaptadas para trilha e 20 conjuntos compostos por vários livros para o ensino de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Os itens são fruto de parceria entre a Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria da Pessoa com Deficiência, e a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito Gilvan Junior e do secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

Prefeito Gilvan, acompanhado de autoridades do município de Santo André, participou da cerimônia

Para o prefeito Gilvan, a entrega tem um significado especial também por dar continuidade a um trabalho iniciado quando ele atuou como superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), autarquia responsável pela administração do Parque do Pedroso, que será o destino das novas cadeiras adaptadas.

“Na época, a gente entregou um parquinho adaptado no Parque do Pedroso, e a chegada das cadeiras vai agregar ainda mais na transformação do parque em referência para o atendimento das pessoas com deficiência”, afirmou Gilvan.

“Essa é uma ação dentre várias outras que nós temos desenvolvido com a Prefeitura de Santo André. São entregas importantes porque sabemos a diferença que isso faz na vida das pessoas. É um pequeno passo dentre tantos que serão dados pela Prefeitura de Santo André e pelo Governo do Estado, no sentido de uma inclusão maior”, afirmou o secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.



“Quero agradecer ao Governo do Estado pelas cadeiras que vão dar mais opção de acessibilidade aos parques e pelos livros que serão muito importantes como ferramentas para o ensino de Libras. É uma conquista importante e toda conquista deve ser comemorada no sentido de transformar Santo André em uma cidade mais inclusiva a cada dia”, disse a secretária da Pessoa com Deficiência, Valéria Romera Marcelino.

Acessibilidade no Parque do Pedroso – Esta é a segunda vez que o Parque do Pedroso é beneficiado com equipamentos de acessibilidade. Em maio de 2022, a unidade de conservação recebeu um gira-gira e balanço frontal duplo para cadeirantes. O Semasa também fez adaptações nos sanitários para o uso adequado e seguro de pessoas usuárias de cadeiras de rodas e com mobilidade reduzida.

Naquele mesmo ano, o município ainda ganhou o primeiro Parque Naturalizado, espaço com acessibilidade que foi projetado com elementos da natureza para que as crianças possam brincar, sentir a grama, cheiros, sons e sensações ligados à natureza.

Agendamento – Informações sobre agendamentos para utilização das cadeiras adaptadas podem ser obtidas no Centro de Referência da Pessoa com Deficiência (CRPD), pelo telefone 4433-1987. O CRPD fica na Rua Carnaúba, 150, na Vila Guiomar.

Além dos equipamentos que em breve poderão ser utilizados no Parque do Pedroso, outras seis cadeiras já estão disponíveis para passeios na Vila de Paranapiacaba.