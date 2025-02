Parque Escola recebe espetáculo de palhaçaria gratuito com recursos de acessibilidade

Nesta sexta-feira (21), às 14h, a Escola Municipal de Educação Ambiental (Emea) Parque Tangará – Parque Escola, em Santo André, recebe o espetáculo “Quem não tem lona pede carona”, com os artistas da Cia dos Tortos, em apresentação especial com recursos de acessibilidade (Libras e audiodescrição por meio de vídeo). A peça é gratuita e aberta ao público em geral. A Emea fica na Rua Anacleto Popote, 46, na Vila Valparaíso.

A iniciativa é da Secretaria da Pessoa com Deficiência e tem como objetivo proporcionar o acesso à cultura a todos os atendidos pelo CRPD, um espaço criado com o objetivo de promover atividades que possibilitem uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência.

“A socialização e a realização de atividades culturais ou ao ar livre são alguns dos recursos que utilizamos na busca por esse objetivo”, diz a secretária da Pessoa com Deficiência, Valéria Romera Marcelino.

Inspirada em depoimentos de artistas experientes que passaram a vida se apresentando em lonas e picadeiros, o espetáculo “Quem não tem lona pede carona” conta a história de dois artistas de cabelos brancos, Sizu e Palhita, que revivem junto com a plateia as memórias de suas vidas no circo. A dupla de palhaços lembra como era fazer todas as atrações da apresentação e como isso causava a maior confusão. Uma recordação que demonstra a importância do amor e do cuidado um com o outro e com aquelas pessoas que estavam assistindo.

A montagem “Quem não tem lona pede carona” é o primeiro espetáculo da companhia estreado em 2014, uma história que já foi contada em 95 apresentações e para um público estimado de 15 mil pessoas. As apresentações aconteceram em espaços onde os grupos parceiros já atuam, locais abertos ou alternativos, com acessibilidade para público e assentos para pessoas idosas.

A Cia dos Tortos é um grupo de artes cênicas situado no ABC, formado por Paloma Natácia e Pedro Fontana, ambos graduados em Interpretação Teatral, na Universidade Estadual de Londrina, onde se conheceram. Prestes a completar 12 anos de estrada, o grupo tem como principal foco pesquisar, realizar e difundir ações artísticas populares de qualidade nas linguagens de teatro e palhaçaria.

O espetáculo “Quem não tem lona pede carona” conta com apoio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, do Ministério da Cultura e recursos da Lei Paulo Gustavo.

Serviço

Espetáculo “Quem não tem lona pede carona”

Data: 21/2 (sexta-feira)

Horário: 14h

Local: Emea Parque Tangará – Parque Escola

Endereço: Rua Anacleto Popote, 46 – Vila Valparaíso

Entrada gratuita