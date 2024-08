Parque Ecológico do Guarapiranga recebe manutenção e novos equipamentos

O Parque Ecológico do Guarapiranga, na zona sul da capital paulista, está recebendo uma série de manutenções e novos equipamentos. Com 25 anos de história, o parque tem como objetivo fundamental a preservação da fauna e flora existente às margens da represa de mesmo nome, além de despertar a consciência ambiental de visitantes e contribuir para toda a comunidade local com seus 330 hectares (o equivalente a 330 campos de futebol).

A unidade conta com trilhas pela natureza, Museu do Lixo (em que são exibidos os resíduos recolhidos da água ou das margens), núcleo de educação ambiental, viveiro de mudas, áreas esportivas, academias e uma diversa programação cultural.

Para atender melhor ao público, manutenções estão sendo realizadas por todo o parque neste mês de agosto. Uma nova ponte e bancos já foram instalados, e o trecho da passarela próximo ao lago do viveiro das plantas está sendo substituído por um novo madeiramento. Ao longo das próximas semanas, os demais pontos serão reformados, com a troca de todos os 920 metros de extensão da passarela, que é completamente suspensa para evitar impacto no solo, na fauna e na flora.

Nas áreas esportivas, está em análise a substituição do alambrado do campo de futebol e das quadras, enquanto na academia ao ar livre, novos equipamentos foram instalados. Já nos parquinhos infantis, novos brinquedos estão sendo instalados, na garantia de segurança das famílias e crianças frequentadoras.

Os prédios estão recebendo nova iluminação e pintura, além da reorganização das atrações, como o Museu do Lixo e o Núcleo de Educação Ambiental, que foram transferidos para a área da antiga biblioteca, ampliando o espaço para as atividades. O próximo espaço a receber a reforma poderá ser o cineteatro, que comporta 78 pessoas, com a possibilidade de um novo palco, novos assentos e iluminação técnica.

O parque recebeu aproximadamente 147 mil visitantes no primeiro semestre de 2024, e dentre as atrações mais visitadas destaca-se a “Trilha da Vida”, onde o visitante é convidado a sentir a natureza com os olhos vendados e os pés descalços, descobrindo cheiros, sabores, textura e temperatura de elementos para uma profunda reflexão, contemplação e reconexão com o meio ambiente.

História, fauna e flora – A área do parque, antes uma antiga fazenda de café, e mais tarde reflorestado com a árvore de eucalipto para manejo na produção de lenha, papel e essências fornecidos à indústria farmacêutica e produtos de limpeza, foi ressignificado após a atividade cair em desuso, sendo reflorestado e reestruturado para receber a população e proteger as águas da região, responsáveis por abastecer quase 5 milhões de pessoas na Região Metropolitana de São Paulo.

Atualmente é possível encontrar em sua flora áreas ajardinadas e pequenos bosques com espécies remanescentes da Mata Atlântica, como exemplares de tamanqueiro, tapiá-guaçu, mandioqueira, guaçatonga, passuaré, angico, cabuçu, capororoca, camboatá e pau-de-tucano.

Já na fauna, o espaço abriga 52 espécies, sendo um réptil (o lagarto teiú), dois mamíferos e 49 aves. Entre estas destaca-se o maior passeriforme – o pavó, que se encontra em perigo de extinção no Estado de São Paulo -, o bonito-do-campo, exibindo as cores da bandeira nacional em sua plumagem, e a bela saíra-da-mata, endêmica de Mata Atlântica, além do periquito-rico, pica-pau-anão-de-coleira, arredio-pálido e pichororé.



O parque localiza-se na Estrada da Riviera, 3.286, no bairro Riviera, aberto das 8h às 17h, de terça a domingo.