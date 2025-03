Parque de diversão Play City chega na Zona Leste de São Paulo

A partir do dia 21 de março a Zona Leste de São Paulo ganha mais uma opção de lazer com a chegada do parque de diversão Play City no estacionamento do Shopping Metrô Itaquera. É a primeira vez que o parque desembarca na região de Itaquera.

Entre as atrações do Play City está o Crazy Dance, Evolution, Galaxy Looping, Auto Pista, Cama Elástica, Trem de Cavalos e muitos outros brinquedos. Diversão garantida para todos os visitantes. O espaço também conta com praça de alimentação e área para festas de aniversário.

A entrada na área do parque é gratuita e o ingresso unitário de cada atração é R$ 10,00. Também é possível comprar cartela de 10 ingressos por R$ 80,00. Além disso, o parque disponibiliza um passaporte para aproveitar todas as atrações. Consulta de valores e aquisição do passaporte pode ser feito pelo site da Play City ou na própria bilheteria do parque. O horário de funcionamento é de terça a sexta das 18h às 22h. No sábado, domingo e feriados das 16h às 22h.

“Trazer o Play City para o shopping é oferecer mais uma opção de lazer aos nossos clientes e para todos os moradores da Zona Leste de São Paulo. O parque conta com diversas atrações e diversão garantida para todas as idades”, afirma Wagner Patrocinio, gerente de marketing do Shopping Metrô Itaquera.

Horários de funcionamento do Shopping Metrô Itaquera

Lojas: Segunda a sábado, das 10h às 22h / Domingos e feriados, das 14h às 20h*. *Opcional a abertura das lojas às 11h e fechamento opcional às 22h. Praça de Alimentação e Restaurantes: das 10h às 22h (segunda a sábado) / das 11h às 22h (aos domingos)

Endereço: Av. José Pinheiro Borges, s/n – Itaquera, São Paulo – SP, 08220-900

WhatsApp: (11) 2040-3635