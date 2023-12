Parque das Águas São Lourenço recebe a primeira edição de seu Natal Luz

Promover momentos inesquecíveis, fazer a diferença na vida das pessoas e encantar a todos. Com esse propósito e o mote “Iluminando corações, alimentando esperanças”, até 31 de dezembro, o Parque das Águas São Lourenço, da Minalba Brasil, realiza o seu primeiro Natal Luz. O evento reúne muita gastronomia, apresentações musicais, entretenimento para as crianças, decoração temática, iluminação especial, solidariedade e muito mais.

Durante o mês de dezembro, as atrações do Parque funcionarão em horário especial, das 19h às 23h. Os detalhes da programação serão postados no perfil da São Lourenço no Instagram (@saolourenco.oficial).

O Parque das Águas São Lourenço também reforçará o seu compromisso social já na bilheteria. Em dezembro, das 19 às 23 horas, o ingresso da entrada será 1 kg de alimento não perecível ou um valor simbólico em dinheiro, que serão doados para instituições de caridade da região.

“Temos muito orgulho de estar presentes na cidade de São Lourenço com o Parque das Águas. Estamos felizes em proporcionar o Natal Luz para a comunidade local e queremos que todos aproveitem essa grande festa. Os alimentos arrecadados e os valores recebidos proporcionarão um Natal mais mágico para todos. Representando a Minalba Brasil, convido os são-lourencianos para divulgar e potencializar essa ação social em umas das maiores mobilizações solidárias do nosso município”, finaliza Leandro Goulart, gerente do Parque.

O Natal Luz Parque das Águas São Lourenço conta o apoio de parceiros essenciais, como Associação Comercial e Empresarial de São Lourenço, Convention & Visitors Bureau de São Lourenço, Câmara de Dirigentes Lojistas de São Lourenço, Prefeitura de São Lourenço e Sistema de Crédito Cooperativo – Sicredi. Além das ações dentro do parque, a cidade também recebe o Natal Encantado que reforça ainda mais a magia natalina, com atrações como a Casa do Papai Noel, a Árvore de Natal Gigante e muito mais.

Além de cuidar do Parque das Águas São Lourenço, a Minalba Brasil, empresa líder na categoria de água mineral e referência no mercado de bebidas do país, também capta, engarrafa e distribui as águas minerais São Lourenço nas versões com gás e sem gás para várias cidades brasileiras.

Confira as atrações

Concurso Floresta Iluminada

O Natal Luz do Parque das Águas conta com mais uma ação inédita: a primeira edição do Concurso Floresta Iluminada, realizada em parceria pela marca de águas São Lourenço e pelos empresários locais. Em uma área muito especial do Parque, serão disponibilizadas 80 árvores decoradas e personalizadas pelas empresas. Os visitantes poderão votar em sua árvore favorita durante o mês de dezembro. O proprietário da empresa vencedora do concurso receberá um cartão exclusivo de acesso anual ao Parque e os seus colaboradores ganharão entrada franca no Parque das Águas São Lourenço no mês de janeiro de 2024. O anúncio dos vencedores será feito em 6 de janeiro de 2024.

Night Run São Lourenço

Como parte da nossa programação natalina, o Parque das Águas São Loureço receberá a primeira edição da corrida noturna Night Run São Lourenço. No dia 16 de dezembro, a partir das 20h, os participantes terão a oportunidade de aliar a prática da atividade esportiva com um gesto solidário, com a doação de alimentos não perecíveis que também serão direcionados às instituições de caridade. A corrida promete muita diversão e a água São Lourenço sem gás hidratará os corredores profissionais e amadores.

Serviço – Natal Luz Parque das Águas São Lourenço

Local: Alameda João Lage, S/N, Centro, São Lourenço – MG

Data: Até 31 de dezembro

Horário: 19h às 23h

Ingresso: 1 kg de alimento não perecível ou doação de qualquer valor em dinheiro

Mais informações: Parque das Águas São Lourenço